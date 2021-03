Grammy 2021: Rekord Beyonce, triumfy Taylor Swift i Billie Eilish podczas pandemicznej gali

Pobicie rekordu przez Beyonce w liczbie posiadanych statuetek to jedno z najważniejszych wydarzeń pandemicznej gali Grammy, która odbyła się w nocy z 14 na 15 marca. Ponadto najważniejsze zwycięstwa odniosły Taylor Swift oraz Billie Eilish.

Beyonce i Megan The Stallion triumfowały na gali Grammy /Kevin Winter /Getty Images

Gala Grammy odbyła się w tym roku później, bo w połowie marca. Organizatorzy byli zmuszeni przełożyć termin ze względu na pandemię koronawirusa. Aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom, tegoroczna gala wyglądała dużo skromniej niż zazwyczaj.

Na ceremonii wręczenia nagród pojawiło się zdecydowanie mniej osób, część za swoje nagrody podziękowała zdalnie. Mniejszy rozmach zauważył Stanisław Trzciński z STX Music Solutions.

"Biednie, skromnie, smutno i niezbyt dobrze. Mówiąc delikatnie, rozbili namiocik ze scenką przed Staples Center i wygląda to jak festyn przed Arkadią na Żoliborzu. Światła i multimedia godne wesela w sali balowej. Jeżeli chodzi o dźwięk, scenariusz i prowadzenie jest jeszcze gorzej" - czytamy.



Największą wygraną gali została Beyonce, która podbiła rekord wszech czasów Grammy. Podczas tegorocznej gali zgarnęła cztery statuetki (najlepszy utwór i wykonanie rap, najlepsze wykonanie R&B oraz najlepszy teledysk), a w trakcie całej swojej kariery 28, co sprawiło, że podbiła wyczyn Alison Kraus i została najczęściej nagradzaną kobietą. W liczbie statuetek zrównała się też z Quincy Jonesem.

Co ciekawe nagrodę za teledysk roku otrzymała również córka Beyonce, dziewięcioletnia Blue Ivy Carter.

W najbardziej prestiżowych kategoriach triumfowały kobiet. Nagrodę za album roku otrzymała Taylor Swift ("Folklore"), Billie Eilish triumfowała w kategorii nagranie rok ("Everything I Wanted"). Piosenką roku został numer "I Can’t Breathe" H.E.R., a najlepszym nowym artystą Megan Thee Stallion.

W tym roku nie zabrakło również występów, chociaż nie były tak spektakularne jak na poprzednich galach. Wystąpili m.in. Billie Eilish, Harry Styles, Dua Lipa, Bruno Mars i Anderson .Paak, Taylor Swift oraz HAIM. Całość zwieńczył duet Cardi B i Megan Thee Stallion (wykonały "WAP").

Na scenie oddano również hołd zmarłym w ostatnich miesiącach muzykom: Little Richardowi, Kenny’emu Rogersowi i Johnowi Prine’owi. Ten ostatni otrzymał również pośmiertnie dwie statuetki Grammy.

Album roku: Taylor Swift - "Folklore"

Nagranie roku: Billie Eilish - "Everyting I Wanted"

Piosenka roku: H.E.R. - "I Can’t Breathe"

Najlepszy nowy artysta: Megan Thee Stallion

Najlepszy wykonanie pop: Harry Styles - "Watermelon Sugar"

Najlepsze wykonanie duet/grupa: Lady Gaga i Ariana Grande - "Rain On Me"

Najlepszy album pop: Dua Lipa - "Future Nostalgia"

Najlepszy album rap: Nas - "King’s Disease"

Najlepsze wykonanie rap: Megan Thee Stallion i Beyonce - "Savage"

Najlepsze wykonanie rap/śpiew: Anderson .Paak - "Lockdown"

Najlepszy utwór rap: Megan Thee Stallion i Beyonce - "Savage"

Najlepszy album R&B: John Legend - "Bigger Love"

Najlepszy utwór R&B: Robert Glasper z H.E.R. i Meshell Ndegeocello - "Better Than I Imagined"

Najlepsze wykonanie R&B: Beyonce - "Black Parade"

Najlepszy album nowoczesne R&B: Thundercat - "It Is What It Is"

Najlepszy album rock: The Strokes - "The New Abnormal"

Najlepszy utwór rock: Brittany Howard - "Stay High"

Najlepsze wykonanie rock: Fiona Apple - "Shameika"

Najlepszy album muzyka elektroniczna: Kaytranada - "Bubba"

Nagranie roku muzyka elektroniczna: Kaytranada - "10%"

Najlepsze wykonanie metal: Body Count - "Bum-Rush"

Najlepszy album alternatywa: Fiona Apple - "Fetch the Bolt Cutters"

Najlepszy producent: Andrew Watt

Najlepszy teledysk: Beyonce - "Brown Skin Girl"

Najlepsza piosenka do filmu: Billie Eilish - "No Time To Die".