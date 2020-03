Grace VanderWaal prezentuje "Today And Tomorrow" z filmu "Stargirl"

Świat poznał ją po tym, jak w spektakularnym wygrała amerykańską edycję programu "Mam talent". Dziś Grace VanderWaal ma 16 lat i ma szansę zostać gwiazdą Disneya.

13 marca na serwis streamingowy Disney+ trafi nowa produkcja "Stargirl", w której główną rolę otrzymała 16-letnia wokalistka Grace VanderWaal, znana dzięki programowi "Mam talent".

Tydzień przed premierą filmu do sieci trafił singel promujący produkcję pt. "Today And Tomorrow". Młoda artystka zdradza, że piosenka opowiada o uczuciu, które towarzyszy nam, gdy się zakochamy i wiążącymi się z tym nadziejami i lękami.

Film "Stargirl" będzie debiutem aktorskim młodej gwiazdy. Nowy obraz Disneya jest adaptacją książki z 2000 roku o tym samym tytule autorstwa Jerry'ego Spinelliego.



"Nieśmiały nastolatek Leo poznaje w szkole tajemniczą i ekscentryczną dziewczynę o imieniu Stargirl. Stara się dowiedzieć o niej czegoś więcej" - czytamy w oficjalnej zapowiedzi filmu.



Grace WanderVaaal zdobyła sporą popularność jako 12-latka, kiedy to w czerwcu 2016 roku wystąpiła w "Mam talent", wykonując autorski utwór "I Don't Know My Name" i akompaniując sobie na ukulele.

Zasiadający w jury Howie Mandel, Simon Cowell, Mel B i Heidi Klum, podobnie jak widzowie zgromadzeni na sali, byli zachwyceni występem młodziutkiej artystki. Ci drudzy nagrodzili jej występ gromkimi owacjami na stojąco, natomiast Mandel zapewnił jej przepustkę do następnego etapu, wciskając tzw. złoty przycisk. Simon Cowell, komentując występ Grace stwierdził, że dziewczynka jest "następczynią Taylor Swift". Howie Mandel nazwał ją natomiast "żywym, pięknym, chodzącym cudem".

VanderWaal szybko stała się sensacją, o której zaczęły rozpisywać się media na całym świecie.



Ostatecznie 12-letnia Grace dotarła do finału programu, gdzie również prezentowała autorski materiał. Po zwycięstwie w show dziewczyna otrzymała milion dolarów oraz możliwość występowania w Las Vegas.



Nazwisko artystki znalazło się w 2016 roku w rankingu najczęściej wyszukiwanych artystów w Google. W 2019 roku trafiła natomiast do zestawienia 30 najbardziej wpływowych osób przed 30. rokiem życia magazynu "Time".

Grace VanderWaal na koncie ma jeden album studyjny ("Just The Beginning" z 2017 roku) oraz dwie EP-ki "Perfectly Imperfect" (2016 r.) i "Letters Vol. 1" (2019 r.).

Występowała też przed Imagine Dragons i Florence & The Machine.