Najnowszy album zespołu GOYA to ukłon w kierunku idoli muzycznych zespołu, którzy tworzyli pop na najwyższym poziomie. Są to między innymi: Fleetwood Mac , Annie Lennox, Kate Bush i wielu innych.

"Płyta powstała w bardzo lajtowej, bezkompromisowej atmosferze, bez gonitwy za trendami. Jest to popowy, spójny album złożony z 11 historii o miłości i różnych jej aspektach. Teksty są wycinkami z życia codziennego, wraz z jego rozterkami, wzlotami i upadkami" - zapowiada zespół.

Reklama

Jedną z tych historii jest utwór promujący album "Jane Austen", do którego powstał klimatyczny teledysk nawiązujący stylizacjami do powieści tytułowej, angielskiej pisarki Jane Austen.

Clip Goya Jane Austen

Goya to zespół, który w latach 2000 miał swój rozkwit. "Smak Słów" oraz utwór do filmu "Tylko mnie kochaj" to ponadczasowe przeboje, których słuchamy po dziś dzień.