Ellynora przeprosiła za "zmasakrowanie" hymnu

W rozmowie z "Daily Mail" wpadkę skomentowała sama zainteresowana.

"Jestem zła na siebie po tym, co się stało, chciałam, aby wyszło idealnie, a to co się stało nie było moją winą. Chcę przeprosić wszystkich fanów Anglii, którzy oglądali mecz na stadionie i przed TV. Czuję się zawstydzona i zapewniam, że nie chciałam nikogo obrazić. Nigdy więcej tak nie zaśpiewam" - zapewniała.

"Mieliśmy problem z dźwiękiem. Miałam muzykę w uchu, a potem zatrzymała się i zaczęła lecieć ponownie. Słyszałam ją więc dwa razy, co sprawiło, że nie byłam z nią dostrojona, ciężko było mi to naprawić. Starałam się, jak najlepiej rozwiązać problem, ale nic nie mogłam zrobić i jestem z tego powodu wściekła. To było dla mnie irytujące, fani mają prawo być źli i z tego powodu jest mi przykro" - dodała.