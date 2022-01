Gooral, a właściwie Mateusz Górny, to DJ i producent muzyczny pochodzący z Bielska Białej. Dał się poznać utworami, w których łączył rodzimy, góralski folk z muzyką elektroniczną. Początkowo był instruktorem narciarskim, studiował fizykę, ale ostatecznie zdecydował się tworzyć muzykę. Najpopularniejszy hit Goorala to "Karczmareczka" z debiutanckiego krążka "Etno Elektro".

Clip GOORAL & MAZOWSZE - Karczmareczka [DVD PROMO]

Muzyk na początku grudnia zamieścił dość niepokojący wpis na Facebooku. Szybko zniknął z jego social mediów, a fani zastanawiali się, czy wszystko w porządku u ich idola. W końcu producent rozwiał wątpliwości i poruszył publicznie kwestię swego zdrowia psychicznego. Okazuje się, że przechodził bardzo trudne chwile. "Moj procesor sie wielokrotnie przegrzewal, nie chlodzilem go prawidlowo i nie wziołem go na zasłużone wakacjie" - pisze DJ [pisownia oryginalna].



Przyznał, że od trzech tygodni przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Do złej kondycji psychicznej miały doprowadzić go m.in. stres, pośpiech i brak snu. "Trafilem do szpitala w ciezkim stanie katatonicznym" [pisownia oryg.] - pisze Gooral. Post zniknął z jego konta, bo napisał go będąc "zdezorientowany". Na koniec przeprosił za zamieszanie i zapewnił, że dochodzi do zdrowia. "Niebawem wychodze i bede tworzyl. Dosiego Roku" [pisownia oryg.] - czytamy.

Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl .