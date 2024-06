W tym roku minęło 25 lat od wydania debiutanckiego albumu rodzinnej grupy górali z Milówki. Z płyty zatytułowanej po prostu "Golec uOrkiestra 1" pochodzą takie przeboje jak m.in. "Crazy is my life" i "Lornetka". Album uzyskał status podwójnej platyny za sprzedaż ponad 200 tysięcy egzemplarzy.

Teraz formacja zapowiedziała na jesień tego roku premierę nowego wydawnictwa. Kolejną piosenką wypuszczoną do sieci jest utwór "Tylko ty" ( sprawdź! ), który przedpremierowo został zaprezentowany podczas jubileuszu Golców na tegorocznym Polsat Hit Festiwal w Sopocie pod koniec maja.

Golec uOrkiestra i "Tylko ty": Miłosny przebój tego lata

"Jeśli zadajecie sobie pytanie, po co komu kolejna piosenka o miłości, skoro do tej pory powstało ich aż tyle, to odpowiedź jest bardzo prosta: bo każda miłość jest niepowtarzalna. Nieprzypadkowo więc większość piosenek, jakie znacie i jakich chcecie słuchać, to piosenki o miłości. Miłość bowiem jest tematem niewyczerpywalnym" - podkreślają muzycy.

Wideo GOLEC uORKIESTRA x GROMEE - TYLKO TY

"W kreowaniu muzyki od 25 już lat staramy się nie iść utartymi ścieżkami, ale nieustannie zaskakiwać siebie i słuchaczy. Nie inaczej jest w przypadku piosenki 'Tylko ty', do której zaprosiliśmy producenta i DJ - Gromeego. Pod Jego czujnym okiem analogowe brzmienia ludowych instrumentów jak dudy, fujarki zderzyliśmy z brassowym dropem opartym na electro beacie. Dzięki tej współpracy powstał utwór skrojony na miarę hitu tego lata!" - dodają.

W piosence Łukasz Golec, lider Golec uOrkiestry, dzieli się miłością do najbliższej sobie osoby - chodzi o jego żonę, Edytę Golec, która w składzie Golec uOrkiestry pełni funkcję wokalistki i altowiolistki. W Sopocie podczas premierowego wykonania tego utworu na telebimach można było zobaczyć niepublikowane dotychczas nagrania ze ślubów Łukasza i jego brata Pawła Golca (Katarzyna Golec jest z kolei menedżerką grupy).