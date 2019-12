Golec uOrkiestra: 80-letnia Irena Golec nagrała płytę

Na początku grudnia premierę będzie miała debiutancka płyta 80-letniej Ireny Golec, mamy Łukasza i Pawła Golców, liderów grupy Golec uOrkiestra.

Irena Golec z synami: Pawłem i Łukaszem /Krzysztof Wojda / Reporter

W nagraniu płyty Ireny Golec udział wzięli instruktorzy z Fundacja Braci Golec & Górski Uniwersytet Ludowy: Rafał Bałaś, Jarek Zawada, Marta Matuszna, Małgorzata Filary, Stanisław Bafia oraz Łukasz Golec.

Album zawiera ponad 25 niepublikowanych i unikatowych kompozycji: monologów, ballad góralskich, śpiywek, gawęd i historii o zbójnikach z Beskidu Żywieckiego.

"Już dzisiaj gorąco polecamy to niezwykłe wydawnictwo" - zachęcają muzycy Golec uOrkiestra na Instagramie.



"Mama nagrała płytę. Teraz tylko musimy zrobić okładkę. Tego właśnie chciała na osiemdziesiątkę. Miała taki plan i powiedziała: Łukasz nagraj mi w końcu ten materiał. Zebrałem więc muzyków z fundacji Braci Golec i się udało" - mówi w "Fakcie" Łukasz Golec.

"Niektóre mama napisała sama, ma do tego smykałkę i potrafi to robić z przymrużeniem oka. Ona przez lata pisała i komponowała, a wszystko autentyczną gwarą góralską. To dziś rzadkość" - dodaje o pani Irenie jej syn.

"Mama miała kilka operacji, na biodro i kolano. Ale jest w dobrej formie i dziękować Bogu daje sobie świetnie radę. Mama to aktorka i wodzirejka, która ma taką ikrę, witalność i charyzmę, jakiej brakuje młodym ludziom. Takiego podejścia do świata i takiego optymizmu można jej tylko zazdrościć" - podkreśla Łukasz Golec.

Przypomnijmy, że najnowszym projektem Golec uOrkiestry jest "Symfonika & Etnika", którego premiera odbyła się 23 sierpnia w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

Rodzinny zespół będzie też jedną z gwiazd Sylwestra Marzeń TVP w Zakopanem.