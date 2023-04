Godsnake przed premierą płyty "Eye For An Eye"

Nowy longplay hamburskiego kwintetu nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi w studiu LSD pod okiem Lassego Lammerta. Okładkę "Eye For An Eye" zaprojektował niemiecki artysta Björn Goosses.

Drugi album Godsnake trafi na rynek 12 maja nakładem rodzimej Massacre Records. Materiał dostępny będzie w edycji CD (digipack), na winylu oraz drogą elektroniczną.

"Poison Thorn", debiutancka płyta Niemców, miała swą premierę w roku 2020.



W marcu Godsnake wypuścili singel "The Sickening". Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Wideo GODSNAKE - The Sickening (Official Video)

Godsnake - szczegóły albumu “Eye For An Eye" (tracklista):

1. "The Sickening"

2. "Apocalypse For Free"

3. "Story Of A Ghost"

4. "Eye For An Eye"

5. "I Fear Nothing"

6. "Need For Speed"

7. "Stone Dead Pony"

8. "Nails In My Bed"

9. "Illuminated"

10. "The Tragedy Of Being Late".