Godslut: Debiut "Procreation Of God" gotowy. Kiedy premiera?

"Procreation Of God", debiutancki longplay Godslut, wyda krajowa Selfmadegod Records, z którą formacja podpisała niedawno stosowne dokumenty. Premierę zaplanowano na 5 maja.

"Muzyka zespołu to szeroka mieszanka death, thrash i groove metalu, która inspirowana jest wieloma szanowanymi zespołami, takimi jak: Vader, Suffocation, Decapitated, Death i wieloma innymi" - czytamy w notce informacyjnej. Wyjaśnijmy, że w szeregach Godslut figurują Krzysiek Śniadecki (wokal / gitara), Daniel Kozyra (bas / wokal) i Paweł "Pavulon" Jaroszewicz (perkusja; także w Antigamie, eks-Vader i Hate).

Z innych wieści z obozu Godslut dowiadujemy się, że zespół będzie jednym z supportów na krajowej "Decomposition Ensembles Tour" z udziałem grup Antigama, Redemptor, Shodan i Hellium, która odbędzie się na przełomie kwietnia i maja.

Debiutancki album Godslut pilotuje już singel "Chaos". "'Chaos' jest kawałkiem zamykającym album. Można w nim usłyszeć bardzo proste riffowanie, wysoce zainfekowane utworami potężnego Morbid Angel, czyniąc z niego coś naprawdę chwytliwego. Przynajmniej dla nas" - napisali muzycy Godslut.

Wideoklip "Chaos" Godslut możecie zobaczyć poniżej:

Clip GODSLUT Chaos

Godslut - szczegoły płyty "Procreation Of God" (tracklista):

1. "Procreation Of God"

2. "Paid Absolution"

3. "War, Pestilence, Death, Hunger"

4. "Over-Dying"

5. "Dragged Into Heaven"

6. "Logic To Extinct"

7. "Against"

8. "Crucified"

9. "Chaos".