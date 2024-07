Nową płytę niderlandzkiego kwartetu, który od ponad trzech dekad specjalizuje się w bogato inkrustowanym melodiami, ofensywnym black / death metalu, poddano masteringowi w szwedzkim studiu Fascination Street, gdzie za konsoletą zasiadł ceniony fachowiec Tony Lindgren (m.in. Opeth, Amorphis, Enslaved, Katatonia, Kreator, Sepultura). Nagrania oraz miks "The Judas Paradox" odbyły się w niderlandzkim studiu Woodland Park.

Warto dodać, że po zakończeniu wieloletniej współpracy z Metal Blade Records, "The Judas Paradox" będzie pierwszym albumem God Dethroned w barwach amerykańskiej Reigning Phoenix Music, w której katalogu figurują m.in. Kerry King, Deicide i Amorphis. Nowy longplay Holendrów, którego premierę zaplanowano na 6 września, dostępny będzie w dwóch wersjach CD, na winylu, cyfrowo oraz w specjalnym zestawie (koszulka, CD w digipacku, winyl i kaseta).

Z innych wieści z obozu God Dethroned dowiadujemy się, że pod koniec września zespół wyruszy w trasę po Europie u boku białostockiej grupy Batushka (wersja Krzysztofa Drabikowskiego) oraz międzynarodowej formacji Vltimas. Harmonogram wojaży pod szyldem "Epic Prophecy For Europe" nie został jeszcze do końca ustalony, póki co nie uwzględniono jednak koncertów w naszym kraju.

God Dethroned podzielili się właśnie z fanami nowym singlem "Rat Kingdom".

"Utwór ten opowiada o Watykanie i jego licznych tajemnicach, trzymanych z dala od oczu świata. Ten, który zacznie o nich mówić, znika w ciemnościach watykańskich podziemi. Co do samej muzyki, numer zaczyna się od klasycznej lawiny linii melodycznych, sprawiających że brzmi on zarówno hymnicznie, jak i bogato, po której następuje wybuch wściekłości o blackmetalowym zabarwieniu oraz gitarowe solo - takie, które się wyróżnia i oddaje hołd zmarłemu Jeffowi Hannemanowi" - precyzuje Henri "The Serpent King" Sattler, grający na gitarze wokalista i lider God Dethroned, który czuwał także nad przebiegiem nagrań oraz miksem.

God Dethroned - szczegóły albumu "The Judas Paradox" (tracklista):

1. "The Judas Paradox"

2. "Rat Kingdom"

3. "The Hanged Man"

4. "Black Heart"

5. "Asmodeus"

6. "Kashmir Princess"

7. "Hubris Anorexia"

8. "The Eye Of Providence"

9. "Hailing Death"

10. "Broken Bloodlines"

11. "War Machine".



