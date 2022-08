Goatwhore po nagraniach albumu "Angels Hung From The Arches Of Heaven". Kiedy premiera?

"Angels Hung From The Arches Of Heaven", ósmy album kwartetu z Luizjany, powstał w miejscowym Studio In The Country. Podobnie jak w przypadku poprzedniej płyty "Vengeful Ascension" z 2017 roku, tak i tym razem produkcją zajął się Jarrett Pritchard. Za miks nowego materiału Goatwhore odpowiadał Kurt Ballou, ceniony fachowiec oraz gitarzysta Converge. Mastering wykonał laureat nagrody Grammy Ted Jensen. Okładkę zaprojektował Jordan Barlow, z którym zespół z Nowego Orleanu współpracuje od dłuższego czasu.

Reklama

"Określiłbym tę płytę jako bardzo surową, choć brzmieniowa przejrzystość kształtuje się w chaosie. To podróż przez wszystko, co robiliśmy, plus trochę nowych rzeczy wynikających z posuwania się naprzód" - o nowym materiale powiedział Louis Ben Falgoust II, wokalista Goatwhore, którego muzyka łączy w sobie pierwiastki death i black metalu, thrashu oraz klasycznego metalu.

Dodajmy, że w 2021 roku skład Goatwhore zasilił nowy basista Robert "TA" Coleman, dla którego "Angels Hung From The Arches Of Heaven" jest pierwszym dokonaniem w barwach podopiecznych Metal Blade Records. Nowa płyta Goatwhore będzie mieć swą premierę 7 października (CD, na winylu, cyfrowo).

Do "Born Of Satan's Flesh", pierwszego singla z longplaya "Angels Hung From The Arches Of Heaven" Goatwhore, powstał wideoklip, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Goatwhore Born Of Satan's Flesh

Oto program albumu "Angels Hung From The Arches Of Heaven":

1. "Invocation 3"

2. "Born Of Satan's Flesh"

3. "The Bestowal Of Abomination"

4. "Angels Hung From The Arches Of Heaven"

5. "Death From Above"

6. "Ruinous Liturgy"

7. "Victory Is The Lightning Of Destruction"

8. "Voracious Blood Fixation"

9. "The Devil's Warlords"

10. "Weight Of A Soulless Heart"

11. "Nihil"

12. "And I Was Delivered From The Wound Of Perdition".