Go Ahead And Die przed premierą nowej płyty "Unhealthy Mechanisms"

Nowy longplay tria z Arizony, na którego czele stoją słynny Brazylijczyk Max Cavalera (gitara / wokal; Soulfly, Cavalera Conspiracy, Killer Be Killed, eks-Sepultura) oraz jego syn Igor Amadeus Cavalera (wokal / bas / gitara), nagrano w Platinum Underground Studio pod okiem Johna Aquilino. Miksem i masteringiem zajął się Arthur Rizk. Autorem okładki "Unhealthy Mechanisms" jest ekwadorski artysta Santiago Jaramillo z Triple Seis Design.

"Tak brutalnie, intensywnie, dziko i ekstremalnie jeszcze nie graliśmy! To zdecydowanie najbardziej anarchistyczny album, w którym maczałem palce w całej mojej karierze" - powiedział Max Cavalera. "Płyta ta zabierze was w mroki szaleństwa pogarszającego się zdrowia psychicznego. To bez wątpienia najcięższy album, który stworzyłem" - dodał Igor Amadeus, który jest także producentem "Unhealthy Mechanisms".

Dodajmy, że aktualny skład Go Ahead And Die uzupełnia od tego roku nowy, kalifornijski perkusista Johnny Valles, który z Igorem Amadeusem Cavalerą udziela się także w grupie Healing Magic spod znaku heavy metalu i stoner rocka.

Drugi longplay Go Ahead And Die trafi na rynek 20 października nakładem Nuclear Blast Records (m.in. CD, na winylu i kasecie).

Zespół opublikował właśnie nowy utwór "Desert Carnage", którego możecie posłuchać poniżej:

Clip Go Ahead and Die Desert Carnage (LYRIC VIDEO)

Nie zapomnijcie też sprawdzić animowanego teledysku do wypuszczonego w sierpniu, pierwszego singla "Tumors":

Clip Go Ahead and Die Tumors

Go Ahead And Die - szczegóły albumu "Unhealthy Mechanisms" (tracklista):

1. "Desert Carnage"

2. "Split Scalp"

3. "Tumors"

4. "Drug-O-Cop"

5. "No Easy Way Out"

6. "M.D.A. (Most Dangerous Animal)"

7. "Chasm"

8. "Cyber Slavery"

9. "Blast Zone"

10. "Unhealthy Mechanisms".