Go Ahead And Die: Debiut nagrany

Poznaliśmy datę premiery pierwszego albumu nowo powstałej, amerykańskiej formacji Go Ahead And Die.

Zespół Go Ahead And Die przygotował debiutancki materiał

"Go Ahead And Die", debiutancki longplay nowego zespołu z udziałem Brazylijczyka Maksa Cavalery (wokal / gitara; Soulfly, Cavalera Conspiracy, Killer Be Killed, eks-Sepultura), ujrzy światło dzienne 11 czerwca pod banderą niemieckiej Nuclear Blast Records.

Album dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

Przypomnijmy, że trio Go Ahead And Die z Arizony współtworzą grając na basie i gitarze wokalista Igor Amadeus Cavalera, syn Maksa, oraz Zach Coleman, perkusista znany m.in. z amerykańskich grupy Khemmis i Black Curse.



Materiał "Go Ahead And Die" promuje już singel "Truckload Full Of Bodies".

Powstały do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Na płycie "Go Ahead And Die" usłyszymy 11 kompozycji. Oto ich lista:

1. "Truckload Full Of Bodies"

2. "Toxic Freedom"

3. "I.C.E. Cage"

4. "Isolated/Desolated"

5. "Prophet's Prey"

6. "Punisher"

7. "El Cuco"

8. "G.A.A.D."

9. "Worth Less Than Piss"

10. "(In The) Slaughterline"

11. "Roadkill".