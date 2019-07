Glastonbury 2019: Tomasz Kot "wystąpił" z The Chemical Brothers

Tysiące osób przebywający na Glastonbury zobaczyły wizualizację z Tomaszem Kotem. Wszystko za sprawą jego współpracy z The Chemical Brothers.

The Chemical Brothers na Glastonbury 2019 /Iana Gavan /Getty Images

Kultowa grupa The Chemical Brothers wystąpiła na Glastonbury Festival ostatniego dnia imprezy. Jak się okazało ich koncert nie obył się bez polskiego akcentu.

Otóż podczas ich show zobaczyć można było głowę Tomasza Kota. Aktor był również narratorem spektaklu, jaki przygotował brytyjski zespół.

"Jakiś czas temu do współpracy zaprosił mnie zespół The Chemical Brothers. Znalazłem się w grupie brytyjskich performerów, tancerzy i aktorów. Tworzyliśmy wizualną stronę ich trasy koncertowej. Chłopaki ruszyli w świat i sprawia mi to wiele satysfakcji" - mówił w maju aktor Onetowi.

Głowa Tomasza Kota pojawi się też na kolejnych koncertach formacji, m.in. w Barcelonie, Zurychu i Madrycie.

Przypomnijmy, że ostatni raz The Chemical Brothers w Polsce wystąpili w naszym kraju w 2016 roku podczas Kraków Live Festival.



Gwiazdy na Glastonbury Festival 2019 1 24 W tym roku jeden z najsłynniejszych i największych festiwali muzycznych - Glastonbury Festival - trwał od 26 do 30 czerwca, a na jego scenach zaprezentowało się wiele gwiazd. Jedną z nich była Miley Cyrus. Autor zdjęcia: Harry Durrant Źródło: Getty Images 24

Zdjęcie Tomasz Kot / Mustafa Yalcin/Anadolu Agency / Getty Images