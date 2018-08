Glaca i "Człowiek". To była ostatnia piosenka nagrana przez Korę

"Królowa była tylko jedna i pozostanie na zawsze" - tak Glaca pożegnał Korę, która u niego zaśpiewała w utworze "Człowiek" opartym na przeboju "Krakowski spleen" grupy Maanam. Był to ostatni numer nagrany przez zmarłą pod koniec lipca Korę.

"Człowiek" pochodzi z solowej płyty Glacy "ZANG", która ukazała się 6 kwietnia.

Debiut wokalisty znanego z m.in. Sweet Noise i My Riot zawiera 14 kompozycji stworzonych z różnymi muzykami z Polski i zagranicy. Współproducentem wielu utworów jest Tomasz "Magic" Osiński, gitarzysta znany ze Sweet Noise. Ta dwójka napisała większość z mocnych utworów na płycie.

Na drugi singel wybrano utwór "Człowiek", do którego Glaca postanowił zaprosić Korę. Razem zaśpiewali refren utworu "Krakowski Spleen" grupy Maanam, którego Kora była wokalistką.

Kompozycja oparta jest na produkcji hiphopowego producenta Sherlocka i Glacy. Instrumentalnie brzmienie wzbogacają wspomniany Magic i Krzysztof Skarżyński związany z zespołem solowym Kory.

- Podstawą była szczerość moich intencji wobec Kory, która musiała je intuicyjnie wyczuć. Refren "Krakowskiego spleenu" jest moim ulubionym refrenem ever. Nic lepszego w tym kraju po prostu nie wymyślono. I lirycznie i muzycznie to jest coś, co zawsze mnie przenosiło w czasie. Wyrywało z butów. Zawsze dodawało mi otuchy i mocy. Tak było wtedy, kiedy mając trzynaście lat odkryłem ten numer w domu mojego dziadka na jednej z winylowych płyt i tak jest i teraz - mówił Glaca w rozmowie z Interią.



Teledysk "Człowiek" został zrealizowany w Operze Wrocławskiej. Za zdjęcia Kory odpowiada Alina Skiba.

W klipie występuje też tancerka Baletu Opery Wrocławskiej Ines Furuhashi-Huber. Choreografia została ułożona przez Jacka Tyskiego związanego z Operą.

Za produkcję obrazu odpowiada firma DumDum Pictures, a współreżyserem jest Glaca.

Wśród wokalistek na nowej płycie będzie można usłyszeć Annę Patrini z zespołu Skinny Patrini i Martę Podulkę. Hip hop reprezentują Magiera, Sherlock, Young Vetrans, DJ Danek i DJ Twister.