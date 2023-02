Rocznicowa akcja to wspólna inicjatywa największych komercyjnych nadawców radiowych w Polsce. Włączyli się w nią: Grupa Radiowa Agory, Eurozet, Grupa RMF i Time.

Ma ona związek z pierwszą rocznicą wybuchu wojny w Ukrainie, która wypada 24 lutego 2023 roku. Równo o godzinie 8:45 stacje zagrają legendarną piosenkę Johna Lennona "Give Peace a Chance". W ten sposób wyrażą swoją solidarność z Ukraińcami.

Jak podają Wirtualne Media, radiowcy zaprosili do akcji wszystkie stacje radiowe z Polski i z zagranicy. Portal informuje także, że rzeczniczka prasowa Polskiego Radia Monika Kuś nie odpowiedziała na pytanie, czy nadawca publiczny także przyłączy się do akcji.

Nie, to nie Yoko rozbiła Beatlesów

Polskie rozgłośnie radiowe zagrają antywojenny przebój Johna Lennona

"Give Peace a Chance" to jeden z najbardziej znanych antywojennych protest songów. Utwór został nagrany przez Johna Lennona w lipcu 1969 roku na Bachamach i był protestem przeciwko trwającej wojnie w Wietnamie. Autorstwo utworu przypisuje się duetowi Lennon-McCartney, choć był to jedynie miły gest Lennona wobec dawnego współpracownika - w rzeczywistości to Lennon w całości napisał utwór, ale podpisał go tak, by oddać McCartneyowi hołd za lata wspólnej pracy.

Piosenka powstała podczas legendarnego happeningu "Bed Peace", podczas którego świeżo upieczone małżeństwo Lennonów zapuszczało włosy i nie wychodziło z łóżka. Ich działanie miało na celu sprzeciw wojnie w myśl zasady: "jeśli masz czynić zło na zewnątrz, lepiej zostań w domu".