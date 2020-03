Gitarowy Rekord Guinnessa 2020 w całości online. Wszystko przez koronawirusa

Wyjątkowe okoliczności spowodowane przez pandemię koronawirusa sprawiły, że organizatorzy Gitarowego Rekordu Guinnessa postanowili w całości przenieść imprezę do internetu. To oznacza, że gitarzyści nie spotkają się 1 maja na Rynku we Wrocławiu.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i Leszek Cichoński podczas Gitarowego Rekordu Guinnessa w 2019 r. /Przemysław Fiszer / East News

Pierwsza edycja największego święta gitary odbyła się w 2003 roku. Leszek Cichoński zainicjował wówczas Wielką Gitarową Orkiestrę, która na wrocławskim Rynku wykonała słynny przebój Jimiego Hendrixa pt. "Hey Joe". Zagrało 588 gitarzystów, co pozwoliło ustanowić nowy rekord Guinnessa.

Obecny rekord wynosi 7423 i został ustanowiony we Wrocławiu w 2019 r.

Tegoroczna edycja Gitarowego Rekordu Guinnessa po raz pierwszy w historii odbędzie się w całości w wersji online. Dzięki transmisji internetowej w wydarzeniu udział będzie mógł wziąć każdy, niezależnie od lokalizacji. 1 maja legendarne "Hey Joe" Hendrixa zabrzmi z Wrocławia po raz 18.

"To wyjątkowe okoliczności. Nie możemy spotkać się na wrocławskim Rynku, ale nie poddajemy się. W tym roku zagramy razem łącząc się przez internet. Gdziekolwiek będziecie - w domach, na balkonach czy w ogrodach - połączymy się online z całym światem i znakiem UniVibe przekażemy sobie jednoczącą moc muzyki. UniVibe to nowa idea - znak jedności i gest pozdrowienia, który w czasach epidemii może zastąpić podawanie ręki" - mówi Leszek Cichoński, pomysłodawca imprezy Gitarowego Rekordu Guinessa.

Szczegółowe informacje oraz program imprezy pojawi się na oficjalnej stronie festiwalu i profilu na Facebooku.

Na scenie we Wrocławiu u boku Cichońskiego w poprzednich latach pojawiali się m.in. Steve Morse (Deep Purple), Al Di Meola, Leon Hendrix (młodszy brat Jimiego), Steve Vai, Tommy Emmanuel, Ray Wilson (były wokalista Genesis), Jennifer Batten (gitarzystka Michaela Jacksona), Bernie Mardsen, Marcus Miller i czołówka polskiej sceny.

By dołączyć do grona "rekordzistów", wystarczy nauczyć się pięciu podstawowych akordów (C G D A E) niezbędnych do zagrania "Hey Joe" Jimiego Hendrixa i zgłosić się z gitarą (akustyczną, elektryczną, basową, klasyczną) lub innym instrumentem strunowym jak ukulele, mandolina, banjo czy bałałajka.