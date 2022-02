Jak donosi źródło "The Sun", po tym, jak plany powrotu spicetek na scenę trafiły do kosza, każda z wokalistek powróciła do swoich projektów. Geri Horner, prywatnie żona dyrektor zespołu Red Bull Racing w Formule 1 Christiana Hornera, musiała znaleźć dla siebie nowe twórcze zajęcie. Ostatnie miesiące Ginger Spice upłynęły na planowaniu i pisaniu nowej serii książek dla dzieci.

Seria książek, nad którą obecnie pracuje Geri, nosi roboczy tytuł "Falcon Queen Rules" i podobno spotkała się z aprobatą jej dwóch pociech, pięcioletniego syna Monty'ego i 15-letniej córki Bluebell. Jak zdradza osoba z otoczenia gwiazdy, ma ona bardzo ambitne plany i na samej publikacji poprzestać nie zamierza.

"Geri zastanawia się, czy w przyszłości na podstawie książek mógłby powstać program telewizyjny. To projekt, który chciałaby móc dopisać do swojego CV i jest przekonana, że może okazać się hitem. Nie może się doczekać aż książki trafią do druku i do rąk fanów" - donosi serwis.

Dla wokalistki nie będzie to jednak debiut na rynku wydawniczym. Geri ma już na swoim koncie jeden sukces. W 2007 roku wokalistka podpisała kontrakt na napisanie sześciu książek, które ukazały się rok później.

Bohaterką powieści dla dzieci była wówczas Ugenia Lavender, inspirowana postacią samej autorki. Twórczość pisarska rudowłosej wokalistki spotkała się wtedy z pozytywnymi recenzjami. Nic dziwnego, że Geri ma apetyt na kolejny wydawniczy sukces.

