Genesis: Pierwsza próba po 13 latach przerwy. Kiedy ruszy trasa "The Last Domino?"

Na profilach grupy Genesis w mediach społecznościowych pojawiło się wspólne zdjęcie muzyków, którzy przygotowują się do trasy "The Last Domino?". Zespół odbył pierwszą wspólną próbę po 13 latach przerwy.

Genesis w 2007 r. przed trasą "Turn It On Again": od lewej Tony Banks, Phil Collins i Mike Rutheford /Kevin Mazur/WireImage /Getty Images

Mający ostatnio problemy z byłą żoną Phil Collins, znalazł wreszcie sposób na poprawę swojego stanu emocjonalnego. Wokalista spotkał się z gitarzystą Mikiem Rutherfordem i klawiszowcem Tonym Banksem. To była pierwsza próba Genesis po 13 latach przerwy.

Do muzyków dołączyli 19-letni syn Phila - grający na perkusji Nicholas Collins oraz wieloletni gitarzysta prowadzący i basista Daryl Stuermer.

Ponowne spotkanie muzyków planowane jest na marzec. Ostatni raz zespół wystąpił w 2007 roku, z okazji 40-lecia istnienia. A dodać warto, że powstał on w 1967 roku.

Po zakończeniu trasy "Turn It On Again" działalność zespołu została zawieszona, ale co jakiś czas pojawiały się pogłoski o reaktywacji.

W połowie 2016 r. swój powrót na scenę ogłosił Phil Collins, który rok później rozpoczął serię koncertów pod szyldem "Not Dead Yet Tour" - od tytułu swojej autobiografii. W ramach trasy wokalista w czerwcu 2019 r. wystąpił na swoim pierwszym solowym koncercie w Polsce - na PGE Narodowym w Warszawie.



Na trasie wspierali go m.in. wspomniani Daryl Stuermer (w koncertowym składzie Genesis jako gitarzysta i basista pojawił się już pod koniec lat 70.) i Nicholas Collins (Phil ze względów zdrowotnych porzucił już perkusję).

Ze względu na pandemię koronawirusa zaplanowaną na jesień trasę "The Last Domino?" przełożono na kwiecień 2021 r. W sumie zaplanowano 19 występów w Wielkiej Brytanii i Irlandii.