Szaleniec poruszający się ekskluzywnym samochodem, szukający zwady łobuz, który w rytm syntetycznego i połamanego beatu opowiada o trudnej relacji. Wyglądem wyjęty z bandu Little Big bohater, który opowiada o bardzo trudnej relacji międzyludzkiej. W takim otoczeniu stawia siebie Vito Bambino w najnowszym numerze "Poszło".





Singiel to skomplikowana historia zarówno tekstowo jak i muzyczne. Vito Bambino wciela się w rolę zranionego faceta, który pomimo swojego buntowniczego stylu czuje i przeżywa emocje jak każdy, a może nawet mocniej. Odnaleźć możemy to zarówno w warstwie tekstowej jak i muzycznej. Dźwiękowa narracja zdynamizowana jest przez zawarcie w beacie dźwięków samochodu, które w kompilacji, z niemalże balladowym wydźwiękiem lirycznym, przenosi słuchacza do kokpitu pojazdu.



"Poszło" to kolejny, zaraz po "Maju", utwór artysty, który po zeszłorocznym obfitym sezonie koncertowym nie zapomniał o swoich fanach i sukcesywnie dostarcza im nowych, muzycznych wrażeń.





Utwór powstał w kooperacji z marką Jaguar w ramach Jaguar Originals, inicjatywy marki, w ramach której Jaguar zaprezentuje dzieła polskich twórców i opowie o ich pracy. Jaguar nie ingeruje w przekaz płynący z prezentowanych dzieł, są one wyrazem nieskrępowanej kreatywności artystycznej oraz wolności ich autorów.