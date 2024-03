"Detektyw Monk" to serial detektywistyczny o cierpiącym na wiele fobii Adrianie Monku, który jest prywatnym detektywem i konsultantem policji. W roli głównej zagrał Tony Shalhoub (w ostatnim czasie znany m.in. z "Wspaniała Pani Maisel").

"It's Jungle Out There" niezapomnianym muzycznym motywem z "Monka"

Przez prawie wszystkie sezony serialowi towarzyszyła piosenka, którą stworzył Randy Newman. Jednak nie zadebiutowała ona razem z serialem. Początkowo produkcji towarzyszyła standardowa oprawa muzyczna, a piosenka "It's Jungle Out There" po raz pierwszy w serialu pojawiła się w drugim sezonie podczas odcinka "Pan Monk idzie do szkoły".

Randy Newman za swój utwór stworzony na potrzeby "Detektywa Monka" zgarnął w 2004 roku nagrodę Emmy. Zanim jednak trafiła do produkcji musiała zyskać akceptację Shalhouba oraz producenta Davida Hobermana. Gdy ci wyrazili zgodę, piosenka znalazła się w czołówce.

Co ciekawe, wielu widzom początkowo utwór nie przypadł do gustu. USA Network po emisji nowej czołówki otrzymało wiele skarg na wyrzucenie z intra motywu muzycznego "Monk Theme" stworzonego przez Jeffa Beala (był on wciąż na końcu serialu).

Producenci byli przygotowani na taką krytykę i pośrednio odnieśli się do nie w samym serialu. Podczas odcinka "Pan Monk i gwiazda telewizji", grająca fankę kryminalnego serialu Sarah Silverman na końcu epizodu zwróciła się do Adriana Monka i powiedziała, że jeżeli kiedykolwiek ktoś zrobi o nim serial, niech nigdy nie zmienia motywu muzycznego.

Snoop Dogg rapuje dla Adriana Monka

"It’s Jungle Out There" doczekało się tylko jednej, specjalnej zmiany w trakcie reszty sezonów. W sezonie szóstym produkcji - "Pan Monk i raper" - własną wersję serialowego przeboju stworzył Snoop Dogg, grający w produkcji rapera Murderussa.

Sam utwór "It's Jungle Out There" trafił na płytę Randy’ego Newmana - "Dark Matter" z 2017 roku. Newman na potrzeby serialu nagrał również piosenkę na finał pt. "When I’m Gone" i również za ten numer zgarnął nagrodę Emmy.