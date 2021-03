Gary Leib nie żyje. Miał 65 lat

Muzyk oraz ceniony rysownik i ilustrator Gary Leib zmarł nagle w wieku 65 lat.

Gary Leib miał 65 lat /Paul Hawthorne /Getty Images

Śmierć artysty potwierdziła jego wytwórnia Nothern Spy Records.



"Gary Leib - rysownik, animator i muzyk, który stworzył "Idiotland" i "American Splendor" oraz miał swój wpływ na działalność grup Rubber Rodeo i SUSS, zmarł nagle. Jest nam niesamowicie przykro, że dzielimy się tą wiadomością. Nasze myśli kierujemy w stronę przyjaciół i rodziny Gary’ego - czytamy.

Gary Leib urodził się w Chicago ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Rhode Island. W trakcie swojej kariery był nominowany do nagrody Grammy z grupą Rubber Rodeo w kategorii najlepszy teledysk w 1984 roku ("Scenic Views"). Z zespołem wydał dwie płyty.

Następnie razem z Bobem Holmesem stworzył kolejny projekt - SUSS - i wspólnie nagrali trzy albumy. Ostatni z nich "Promise" ukazał się pod koniec 2020 roku.

Leib był też cenionym ilustratorem i grafikiem. W latach 1993 - 1994 roku stworzył komiksy z serii "Idiotland". Tytuł został nominowany dla najlepszej nowej serii. Pracował też ze studiem animacji Twinkle oraz był też rysownikiem "The New Yorker" i "The New York Times".



Wideo Rubber Rodeo - The Hardest Thing 1984