Gary Glitter zarobi fortunę dzięki "Jokerowi"? Pojawiły się nowe fakty

Wszystko wskazuje, że wielokrotnie karany za pedofilię Gary Glitter nie zarobi pieniędzy z tantiem za " Jokera". Według "The Los Angeles Times" upadły muzyk sprzedał prawa do swoich piosenek 20 lat temu.

Przypomnijmy, że po premierze "Jokera" w sieci wybuchła dyskusja, czy wykorzystanie w filmie piosenki "Rock'N'Roll Part 2" Gary'ego Glittera z 1972 roku to dobry pomysł.

Pojawiły się komentarze, że tak popularna produkcja sprawi (najlepsze otwarcie kinowe w październiku w historii), że przebywający w więzieniu Glitter zarobi fortunę z tantiem.

"Byłem zachwycony 'Jokerem', ale fakt, że grają piosenkę Gary'ego Glittera w jednej ze scen jest srogo po.....ny. Gość będzie zgarniał tantiemy z więzienia" - napisał jeden z internautów.

Gary Glitter był w przeszłości wielokrotnie skazywany za pedofilię. Obecnie upadły gwiazdor glam rocka odsiaduje wyrok 16 lat pozbawienia wolności za molestowanie seksualne trzech nieletnich dziewczynek.

Sprawę postanowił zbadać "The Los Angeles Times". Według informacji dziennikarzy Gary Glitter nie otrzyma tantiem za swój utwór, gdyż sprzedał prawa do niego (i reszty swojej twórczości) ponad dwie dekady temu londyńskiej wytwórni Snapper Music. Prawa do muzyki posiada też Universal Music.

"Glitter nie dostanie żadnych pieniędzy" - mówił anonimowo jeden z przedstawicieli Snapper Music gazecie. "Nie mamy z nim kontaktu. Generalnie ludzie przychodzą do nas po pieniądze. Sami niczego nie promujemy" - dodał.

Wytwórnia potwierdziła też, że piosenka "Rock'N'Roll Part 2" pojawiła się również w innych filmach: "Boyhood", "Meet The Fockers" i serialach "Biuro" oraz "South Park".

Według wyliczeń firmy Glitter mógłby zarobić dzięki "Jokerowi" od 100 do 200 tysięcy dolarów.

Mimo zapewnień ze strony wytwórni, Warner Bros. ma być bliski podjęcia decyzji o wycięciu utworu z filmu. W nowej wersji produkcji, która pojawi się na DVD i serwisach streamingowych hit Glittera, ma zostać zastąpiony innym numerem.