Śmierć muzyka potwierdzili na Instagramie członkowie zespołu Planes Mistakes.

"Nie ma słów, aby oddać nasz żal, gdy ogłaszamy, że Gared O'Donnell - nasz brat, lider, kapitan - opuścił swoją fizyczną formę i przeszedł za tęczowy most do wiecznego eteru. W swoich ostatnich dniach/godzinach był otoczony kochającymi go ludźmi, rodziną, przyjaciółmi kolegami z zespołu" - czytamy w oświadczeniu.

W sierpniu 2020 roku O'Donnell ogłosił, że zdiagnozowano u niego nowotwór przełyku w trzecim stadium. Jego fani i bliscy rozpoczęli zbiórkę internetową na leczenie muzyka. Menedżer zespołu w tamtym czasie zdradził, że rak jest nieoperacyjny.



Reklama

Instagram Post

"Gared spędził ostatni rok swojego życia, robiąc dokładnie to, co kochał - pisał i nagrywał muzykę. Obecnie ciężko pracujemy, aby dokończyć te projekty. Robienie bez tego jest bolesne, ale wiemy, że chciałby, abyśmy dokończyli to, co razem zaczęliśmy. Dołożymy wszelkich starań, aby uhonorować jego dziedzictwo i rozpowszechniać jego legendę" - czytamy w oświadczeniu zespołu.

Kim by Gared O'Donnell?

Gared O'Donnell to amerykański gitarzysta i wokalista, który w 1997 roku założył post-hardcore'owy zespół Planes Mistaken. Zespół początkowo grał do 2006 roku, nagrywając trzy albumy. Następnie na kolejne cztery lata zwiesił działalność.

W 2010 roku zespół powrócił, a W 2016 roku ukazał się ostatni album grupy - "Prey".