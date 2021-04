Gabriel Fleszar pracuje nad nowym projektem. Powstaje "Piast Superstar"

Jego utwór "Kroplą deszczu" podbił listy przebojów, a mimo tego Gabriel Fleszar szybko został okrzyknięty "gwiazdą jednego przeboju". Jednak wokalista nadal rozwija karierę. Obecnie pracuje nad nowym projektem.

Gabriel Fleszar rozpoczął karierę pod koniec lat 90. AKPA

"Kroplą deszczu namaluję cię, a potem długo sam... sam w to nie uwierzę, kroplą deszczu spłynie twoja twarz, w tej kropli będę ja i z sobą mnie zabierzesz" - nuciły w latach 90. ówczesne nastolatki. Sukces singla nie przełożył się jednak na rozpoczęcie ogromnej kariery Fleszara.

W 2011 r. wokalista przypomniał się telewizyjnej publiczności w pierwszej edycji "The Voice of Poland". Trafił wówczas do drużyny Nergala (jako jedyny odwrócił swój fotel), który nie znał popowej przeszłości Gabriela.

W show TVP2 dotarł do etapu bitew i pożegnał się z programem. Wtedy był już członkiem grupy Candida, która łączy nu metal, stoner rocka, grunge'owe przestery czy punkowe rytmy. Później udzielał się między innymi jako juror programu Polsatu "All Together Now".

Wokalista w rozmowie z Interią zaznaczył, że nigdy ze sceny muzycznej nie zniknął. Przestał natomiast udzielać się w życiu publicznym. "Nie pokazywałem się w mediach, natomiast cały czas tworzyłem muzykę, koncertowałem, brałem udział w różnych projektach - pisałem m.in. muzykę do spektaklu teatralnego. Ciągle się rozwijam i realizuję" - stwierdził Fleszar.

Obecnie Fleszar pracuje nad projektem we współpracy z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Będzie to album z piosenkami, które mają ułatwić poznanie życia pierwszych władców Polski. Płyta będzie nosiła tytuł "Piast Superstar". Fleszar wcieli się tam w rolę Mieszka. Formuła albumu opiera się o pomysł rozpropagowany przez T-raperów znad Wisły, których twórczość była popularna w latach 90.



"Warstwa muzyczna będzie dosyć skomplikowana. Utwory nie będą opierały się jedynie na prostych brzmieniach. Projekt 'Piast Superstar' polega na stworzeniu kilku kompozycji, które traktować będą o życiu pierwszych władców naszego kraju. Utwory już powstają. W całość prac zaangażowanych jest wielu muzyków z całego kraju" - zdradził Michał Pilas, edukator muzealny.



"Płyta ma nawiązywać do albumów koncepcyjnych i rock-opery. Chcemy sentymentalnie podejść także do starszych odbiorców. Wielu z nich pamięta musicale takie jak 'Hair'. O władcach chcemy opowiadać w podobnych, hipisowsko-rockowych klimatach" - dodał. Według zapowiedzi utwory mają zostać skończone już w czerwcu, a miesiąc później trafią w ręce odbiorców.