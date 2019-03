Fryderyki 2019: Ostre oświadczenie organizatorów Pol'and'Rock Festival

"Wyszło na to, że zupełnie niepotrzebne było powoływanie nowej nagrody" - taki komunikat pojawił się na facebookowym profilu Pol'and'Rock Festival tuż po tym, jak ogłoszono, że impreza organizowana przez WOŚP otrzymała Fryderyka publiczności jako Wydarzenie roku.

Za nami już sobotnia (9 marca) 25. Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu, która odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Na pełny obraz obchodów okrągłego jubileuszu Fryderyków składają się Gala Muzyki Rozrywkowej i Jazzu, Gala Muzyki Poważnej, festiwal muzyczny, liczne konferencje oraz panele tematyczne z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy, a także nowość - finał plebiscytu "Nagroda Publiczności", którego wyniki ogłoszono w niedzielę (10 marca) w godzinach popołudniowych.

W kategorii Przebój roku zwyciężyła piosenka "Weź nie pytaj" Pawła Domagały (36% głosów), a Wydarzeniem roku wybrano Pol'and'Rock Festival (47% głosów). W sumie na nominowanych oddano ponad 7 tysięcy głosów SMS.



Głosując na Przebój roku można było dokonać wyboru spośród 20 utworów, które w ubiegłym roku były najczęściej odtwarzane w serwisie streamingowym Spotify, platformie You Tube oraz w stacjach radiowych (na podstawie listy AirPlay, publikowanej przez ZPAV).

Wydarzenie roku wyselekcjonowało jury złożone z czołowych dziennikarzy muzycznych ze zbioru festiwali, koncertów i tras koncertowych, które odbyły się na terenie Polski, a ponadto zostały zorganizowane przez polską agencję lub uczestniczyli w nich rodzimi artyści. Budując listę nominacji wzięto pod uwagę również popularność wydarzeń wśród internautów, zmierzoną za pomocą statystyk serwisu Google.



"Kochani! Ogromne dzięki dla Was za każdy Wasz głos i za fantastyczne wyróżnienie dla Najpiękniejszego Festiwalu Świata! Okazało się przy tym, że Wasze głosowanie nie uzyskało w oczach organizatorów rangi takiej, jak wręczane od 25 lat Fryderyki, a sama Nagroda Publiczności w ogóle nie miała zaistnieć na wczorajszej gali. Uważamy to za sytuację skandaliczną! Wyszło na to, że zupełnie niepotrzebne było powoływanie nowej nagrody. Jeśli było to oko do publiczności, to na pewno nie do naszej" - czytamy na facebookowym profilu Pol'and'Rock Festival.

"Tak czy inaczej - cieszymy się, że nawet w tym, tak nieważnym dla organizatorów Fryderyków głosowaniu pokazaliście siłę i moc! Dziękujemy, kłaniamy się w pas i już nie możemy się doczekać spotkania z Wami na tegorocznej edycji Pol’and’Rock Festival" - komentują organizatorzy festiwalu.