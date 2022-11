Frozen Dawn: Album "The Decline Of The Enlightened Gods" gotowy. Kiedy premiera?

Za mastering czwartego longplaya tria z Madrytu odpowiadał Dan Swanö, doskonale znany szwedzki muzyk i producent, były lider m.in. deathmetalowego Edge Of Sanity.

Na okładkę "The Decline Of The Enlightened Gods" trafił obraz zmarłego w tym roku, polskiego malarza Mariusza Lewandowskiego.

Poza autorskimi kompozycjami, na nowym albumie Frozen Dawn usłyszymy przeróbkę "Blinded By Light, Enlightened By Darkness" szwedzkiego Necrophobic.

Nowy longplay Frozen Dawn trafi na rynek 10 lutego 2023 roku nakładem indyjskiej Transcending Obscurity Records (CD w digipacku, drogą elektroniczną).



Reklama

Zespół podzielił się niedawno z fanami premierowym numerem "Oath Of Forgotten Past". Możecie go posłuchać poniżej:



Wideo FROZEN DAWN (Spain) - Oath of Forgotten Past (Black Metal) Transcending Obscurity

Frozen Dawn - na płycie "The Decline Of The Enlightened Gods" znajdziemy 10 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Mystic Fires Of Dark Allegiance"

2. "Spellbound"

3. "Black Reign Awaits"

4. "Frozen Kings"

5. "Wanderer Of Times"

6. "Oath Of Forgotten Past"

7. "Cosmic Black Chaos"

8. "The Decline Of The Enlightened Gods"

9. "The Fall Of Aeons"

10. "Blinded By Light, Enlightened By Darkness" (przeróbka Necrophobic).