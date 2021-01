Frontside bez wokalisty. Auman kończy ze śpiewaniem

Po blisko 18 latach współpracy zespół Frontside opuścił wokalista Marcin "Auman" Rdest, który z grupą z Sosnowca nagrał siedem studyjnych płyt.

Auman odszedł z grupy Frontside /Andrzej Wasilkiewicz / Reporter

Informacja o odejściu Aumana pojawiła się na profilu Frontside na Facebooku.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Frontside Dopóki moje serce bije

Reklama

"Dziękujemy Ci Szefie za wkład jaki wnosiłeś do naszej paczki! Dziękujemy za wszystkie wspólne płyty i koncerty! Bez Ciebie wszystko wyglądałoby inaczej" - rozpoczynają muzycy sosnowieckiej formacji.

Marcin "Auman" Rdest (w latach 2002-2006 wokalista Totem) w barwach Frontside pojawił się w sierpniu 2004 r. Jego debiutem był album "Zmierzch bogów. Pierwszy krok do mentalnej rewolucji".

"Drodzy przyjaciele! Nadszedł dla mnie ten moment w życiu, w którym zdałem sobie sprawę, co najbardziej kocham i co jest najważniejsze. To RODZINA. Zdecydowałem, że to właśnie JEJ chciałbym poświęcić swój każdy wolny czas. Od teraz zaczynam nowy etap. W związku z tym, podjąłem decyzję o zrezygnowaniu z posady wokalisty zespołu Frontside. Kończę ze śpiewaniem, ale nigdy z muzyką, bo ta towarzyszyć mi będzie już zawsze. Dziękuję zespołowi za wszystkie chwile!!! Za wszystkie koncerty, pot wylany na scenach, za niejedną imprezę, za wyrozumiałość, za wsparcie!!! Za te wspólne 18 lat!!! To naprawdę kawał czasu!!!" - czytamy w oświadczeniu Aumana.



Dorobek grupy zamyka album "Zmartwychwstanie" (2018), na którym zespół powrócił do swoich metalcore'owych korzeni.