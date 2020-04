Frele: Zobacz teledysk "Za bardzo". Kiedy premiera płyty "Hehe"?

Znane do tej pory z nagrywania śląskich wersji znanych przebojów Frele szykują pierwszy autorski album. Do sieci właśnie trafił nowy teledysk "Za bardzo".

Frele prezentują nowy teledysk /Daniel Dmitriew / Agencja FORUM

Zapowiedziami nowej płyty grupy Frele były utwory "Ulice tego miasta" oraz "Dzisiej/Dzisiaj" (w dwóch wersjach językowych: po polsku i po śląsku).

Wideo Frele w piosence "Ulice tego miasta" (Dzień Dobry TVN/x-news)

Reklama

Teraz poznaliśmy kolejną piosenkę - "Za bardzo".



Wiadomo już, że album "Hehe" pojawi się wiosną 2020 r.

"Klip do singla ma formę performensu - nie wiedziałyśmy, jakie działania wobec nas podejmą jego uczestnicy. Cała akcja ma na celu zaprezentowanie mechanizmu hejtu - jak działałby przeniesiony do realnej rzeczywistości. Tekst utworu powstał na podstawie hejterskich komentarzy, które miałyśmy okazję przeczytać na swój temat w sieci" - mówią wokalistki grupy Frele.

Clip Frele Za bardzo

"Wydanie singla wraz z klipem połączyłyśmy z akcją #zabardzo, w której osoby medialne wypowiadały się, co ich zdaniem jest w internetowej rzeczywistości 'za bardzo'. Kampania miała na celu zwrócenie uwagi na skalę problemu, jakim jest hejt w internecie" - dodają.

W akcji #zabardzo udział wzięli już m.in. Dominika Gwit, Mariusz Kałamaga czy Agnieszka Sienkiewicz.

"Wszystkie reakcje są całkowicie naturalne - od śmiechu, po strach i łzy. Żywność użyta do realizacji teledysku była żywnością z przekroczoną datą ważności, nienadającą się do spożycia" - podkreślają Frele.

Za produkcję utworu odpowiada Michał Kush, znany z współpracy m.in. z Darią Zawiałow. Gitary nagrał kolejny współpracownik Zawiałow - Piotr "Rubens" Rubik, były muzyk grupy LemON.

Clip Frele DZISIEJ

Frele to Marta Skiba, Marcelina Bednarska i Magdalena Janoszka. O dziewczynach zrobiło się głośno w lutym 2017 roku za sprawą śląskiej wersji "Hello" Adele pod tytułem "Achim". Wideo w krótkim czasie zaliczyło ponad milion odsłon, a o wokalistkach napisały niemal wszystkie media w Polsce.

Dodatkowo Marcelina Bednarska pojawiła się w nowym "Idolu" (odpadła w etapie teatralnym).

Wideo Frele - Achim (Adele - Hello) Cover po śląsku

Kolejnym coverem był przebój "Wrecking Ball" Miley Cyrus - pod tytułem "Maras". Później przyszedł czas na śląskie wersje piosenek Alicii Keys ("Girl On Fire" - "Hajer"), LP ("Lost On You" - "Tancbuda" z udziałem Michała Sobierajskiego, finalisty drugiej edycji "The Voice of Poland"), Ellie Goulding ("Love Me Like You Do" - "Klajd"), Lenny'ego Kravitza ("Fly Away" - "Gieroj" z Mariuszem Kałamagą).

Największym sukcesem grupy Frele jest "Dejta cicho" (ponad 4,8 mln odsłon), przeróbka wielkiego przeboju "Despacito" Luisa Fonsiego i Daddy Yankee'ego.



Wideo Frele - Dejta Cicho (Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee) Cover Po Śląsku

Sprawdź tekst utworu "Dejta cicho" w serwisie Teksciory.pl!

1 grudnia 2017 r. do sprzedaży trafił debiutancki album "Na cydyjce" zawierający do tej pory opublikowane covery oraz dwa premierowe nagrania. Jednym z nich jest "Kaj to ciepiesz", przeróbka "Białej armii" grupy Bajm. Piosenka porusza temat walki ze smogiem.