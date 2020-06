Frele i nowa płyta "Hehe". "Pytacie, gdzie nasze żarciki?"

Znane do tej pory z nagrywania śląskich wersji znanych przebojów Frele właśnie wypuściły swój pierwszy autorski album. Co wiemy o płycie "Hehe"?

Frele na okładce płyty "Hehe"

Frele to Marta Skiba, Marcelina Bednarska i Magdalena Janoszka. O dziewczynach zrobiło się głośno w lutym 2017 roku za sprawą śląskiej wersji "Hello" Adele pod tytułem "Achim". Wideo w krótkim czasie zaliczyło ponad milion odsłon, a o wokalistkach napisały niemal wszystkie media w Polsce.

Wideo Frele - Achim (Adele - Hello) Cover po śląsku

Dodatkowo Marcelina Bednarska pojawiła się w telewizyjnym "Idolu" pokazywanym przez Polsat (odpadła w etapie teatralnym).

Kolejnym coverem był przebój "Wrecking Ball" Miley Cyrus - pod tytułem "Maras" ( posłuchaj! ). Później przyszedł czas na śląskie wersje piosenek Alicii Keys ("Girl On Fire" - "Hajer"), LP ("Lost On You" - "Tancbuda", sprawdź! , z udziałem Michała Sobierajskiego, finalisty drugiej edycji "The Voice of Poland"), Ellie Goulding ("Love Me Like You Do" - "Klajd"), Lenny'ego Kravitza ("Fly Away" - "Gieroj" z Mariuszem Kałamagą).

Największym sukcesem grupy Frele jest "Dejta cicho" (prawie 5 mln odsłon), przeróbka wielkiego przeboju "Despacito" Luisa Fonsiego i Daddy Yankee'ego.



Wideo Frele - Dejta Cicho (Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee) Cover Po Śląsku

1 grudnia 2017 r. do sprzedaży trafił debiutancki album "Na cydyjce" zawierający do tej pory opublikowane covery oraz dwa premierowe nagrania. Jednym z nich jest "Kaj to ciepiesz", przeróbka "Białej armii" grupy Bajm. Piosenka porusza temat walki ze smogiem.



Clip Frele Kaj to ciepiesz (Bajm - Biała Armia) Cover Po Śląsku

Teraz premierę ma autorska płyta "Hehe". Album powstał przy współpracy z uznanym polskim producentem, Michałem Kushem, odpowiedzialnym m.in. za sukces Darii Zawiałow.

Płyta zawiera 12 kompozycji, w tym dwie w języku śląskim. Gościnnie wystąpił na niej akordeonista Marcin Wyrostek - nagrany z nim singel "Zachowaj dystans" znalazł się na historycznym, 1998 wydaniu Listy Przebojów Programu Trzeciego, w którym pierwsze miejsce zajął Kazik.

Wideo Frele feat. Marcin Wyrostek - Zachowaj Dystans (Official Audio)

"Płytę określić można mianem alternatywnego popu z nawiązaniami do muzyki lat 80., pojawiają się na niej również elementy orkiestrowe (orkiestra górnicza). Liczne nawiązania do muzycznej kultury Śląska, a także trzy mocne głosy głównych wokalistek, to elementy, który mocno wyróżnia krążek na polu szeroko pojętej muzyki alternatywnej" - czytamy.

Tytuł albumu wprost nawiązuje do wizerunku, z którym kojarzony był dotychczas zespół: "Pytacie, gdzie nasze żarciki? Znajdziecie je w niektórych tekstach i w tytule płyty. HEHE." - mówią wokalistki.

Wideo Frele w piosence "Ulice tego miasta"

Przed premierą albumu poznaliśmy single "Ulice tego miasta" ( posłuchaj! ), "Dzisiej/Dzisiaj" (w dwóch wersjach językowych: po polsku i po śląsku) i "Za bardzo".

Do tego ostatniego nagrania powstał performatywny klip na rzecz walki z internetowym hejtem.

"Klip do singla ma formę performensu - nie wiedziałyśmy, jakie działania wobec nas podejmą jego uczestnicy. Cała akcja ma na celu zaprezentowanie mechanizmu hejtu - jak działałby przeniesiony do realnej rzeczywistości. Tekst utworu ( sprawdź! ) powstał na podstawie hejterskich komentarzy, które miałyśmy okazję przeczytać na swój temat w sieci" - mówią wokalistki grupy Frele.

Clip Frele Za bardzo

"Wydanie singla wraz z klipem połączyłyśmy z akcją #zabardzo, w której osoby medialne wypowiadały się, co ich zdaniem jest w internetowej rzeczywistości 'za bardzo'. Kampania miała na celu zwrócenie uwagi na skalę problemu, jakim jest hejt w internecie" - dodają.

W akcji #zabardzo udział wzięli już m.in. Dominika Gwit, Mariusz Kałamaga czy Agnieszka Sienkiewicz.

"Wszystkie reakcje są całkowicie naturalne - od śmiechu, po strach i łzy. Żywność użyta do realizacji teledysku była żywnością z przekroczoną datą ważności, nienadającą się do spożycia" - podkreślają Frele.