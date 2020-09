Frank Marshall wyreżyserował film dokumentalny poświęcony grupie Bee Gees

Legendarny producent filmowy, któremu zawdzięczamy m.in. takie filmy jak „Poszukiwacze zaginionej arki”, „Powrót do przyszłości”, „Szósty zmysł” czy „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”, zajmuje się również reżyserią i ma na swoim koncie kilka filmów. Najnowszy to dokument poświęcony grupie Bee Gees.

Od lewej: Robin Gibb, Barry Gibb i Maurice Gibb /Associated Press /East News

Film Marshalla, który w przeszłości wyreżyserował takie filmy jak "Alive, dramat w Andach" czy "Kongo", podąży śladem braci Gibb: Barry'ego, Maurice'a i Robina, którzy pod koniec lat 50. ubiegłego wieku założyli zespół Bee Gees, by później stać się ikonami ery disco. Film miał zadebiutować podczas festiwalu filmowego w Telluride, który został jednak odwołany z powodu pandemii COVID-19.

"The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart" opowie historię legendarnego zespołu, który skomponował ponad tysiąc piosenek. Wśród nich było dwadzieścia utworów, które dotarły na pierwsze miejsca list przebojów.

Oprócz kariery braterskiego trio, film Marshalla pokaże również ewolucję muzyki na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci od momentu założenia Bee Gees.

"Podobnie jak wielu fanów na całym świecie, kochałem muzykę grupy Bee Gees przez całe swoje życie. Trwająca dwa lata praca nad odkrywaniem ich niesamowitych instynktów twórczych, humoru, lojalności i pełnej skarbów muzyki, była wspaniałą przygodą" - powiedział Frank Marshall, dla którego "The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart" jest pierwszą produkcją wyreżyserowaną od czasu serialu dokumentalnego "Signals" z 2014 roku.

Na koncie Franka Marshalla jest pięć nominacji do Oscara oraz honorowy Oscar, którego otrzymał w 2019 roku. Szacuje się, że płyty grupy Bee Gees zostały sprzedane na całym świecie w zawrotnej liczbie 220 milionów egzemplarzy. Pełna sukcesów kariera grupy trwała do 2003 roku, kiedy po śmierci Maurice'a, zespół został rozwiązany.

Film ma pojawić się na antenie stacji HBO jeszcze w 2020 roku.