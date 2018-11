Francis Lai nie żyje. Autor muzyki do "Love Story" i kultowy kompozytor miał 86 lat

Francis Lai - znany ze stworzenia muzyki do kultowych filmów "Love Story" oraz "A Man a Woman" - zmarł w środę 7 listopada w wieku 86 lat.

Francis Lai miał 86 lat /Keystone /Getty Images

Największą sławę urodzonemu w 1932 roku kompozytorowi przyniosła ścieżka dźwiękowa do filmu "Love Story" z 1970 roku. Francis Lai otrzymał za nią Oscara i Złoty Glob.

Reklama

Singel promujący film, w którym zaśpiewał Andy Williams, a do którego tekst napisał Carl Sigman - "(Where Do I Begin?) Love Story" - dotarł do dziewiątego miejsca listy Billboard Hot 100.

W 2001 roku w rozmowie z "Los Angeles Times" Lai przyznał, że mało brakowało, a nie stworzyłby legendarnego motywu muzycznego, gdyż początkowo nie przyjął propozycji z Hollywood. Ostatecznie do skomponowania muzyki przekonali do aktor Alain Delon i producent "Love Story" Robert Evans.



Wideo love story- Francis Lai

To nie jedyny sławny motyw muzyczny, który Lai miał na swoim koncie. W 1966 roku Francuz stworzył ścieżkę do filmu "A Man And a Woman" Claude'a Leloucha, za którą zdobył nominację do Złotego Globu.

Lai i Lelouch mieli okazję łącznie współpracować przy ponad 40 produkcjach. Francuz stworzył muzykę m.in. do "Love Is Funny Thing", "Another Man Another Chance", "Boler" i "Edith And Marcel".



Wideo Francis Lai - A Man And A Woman

Ponadto Francuz nagrywała do filmów Michaela Winnera, Terence'a Younga, Rene Clementa i wielu innych reżyserów.



W całej swojej karierze Francis Lai stworzył muzykę do ponad 100 filmów oraz do jednej produkcji telewizyjnej "Berlin Affair". Miał też okazję pracować z Edith Piaf.