Forgotten Tomb z gotowym albumem "Nihilistic Estrangement"

Włosi z black / doommetalowego Forgotten Tomb opublikują na początku maja nową płytę.

Forgotten Tomb przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Nihilistic Estrangement", 10. album w ponad 20-letniej karierze zespołu Herr Morbida i kolegów, wyprodukował rzeczony frontman Forgotten Tomb, miksem zaś zajął się basista Algol. Za mastering odpowiada amerykański fachowiec Jack Control z teksańskiego studia Enormous Door (Darkthrone, Aura Noir, Martyrdod).

Nowy album Forgotten Tomb ozdobi - powstały specjalnie na tę okazję - obraz włoskiego artysty Paolo Girardiego (Power Trip, Bell Witch, Inquisition).



"'Nihilistic Estrangement' to nasz dziesiąty album, który otwiera nowy rozdział w karierze zespołu i prawdopodobnie nową trylogię. Brzmi inaczej niż nasza poprzednia płyta. Koncepcja, która stała za nagraniem, to chęć oderwania się od wszystkich obecnych trendów, tak w charakterze stylu, jak i samej produkcji. Chcieliśmy aby album brzmiał ponadczasowo. W studiu używaliśmy mikrofonów z lat 60. i 70., graliśmy na instrumentach z wczesnych lat 80., używaliśmy analogowych taśm i konsoli. Nagrywaliśmy go tak, jak nagrywano stare albumy, sprzed 40 lat" - napisali Włosi.

"Od strony muzycznej, album nawiązuje do naszych wszystkich dotychczasowych dokonań, w tym pierwszych płyt. Jest bardzo odświeżający i osobisty. To czysta esencja Forgotten Tomb. Teksty odwołują się do różnych rzeczy, ale w przeważającej mierze do mentalnego wyobcowania w współczesnym świecie. Są o odmowie uczestnictwa w tym, co dzieje się wokół nas i odnajdywaniu ukojenia w wewnętrznym świecie, do którego nikt nie może wejść. Teksty są bardzo mizantropijne, nawet jeśli ten termin zestarzał się w ostatnich latach" - dodali muzycy Forgotten Tomb.

Album "Nihilistic Estrangement" wyda pilska Agonia Records, co stanie się 8 maja.

"We Owe You Nothing", poprzedni longplay Forgotten Tomb z 2017 roku, możecie sobie przypomnieć poniżej:

Wideo FORGOTTEN TOMB - We Owe You Nothing (Official Album Stream)

Oto lista utworów albumu "Nihilistic Estrangement":

1. "Active Shooter"

2. "Iris' House Pt. I"

3. "Iris' House Pt. II"

4. "Distrust3"

5. "Nihilistic Estrangement"

6. "RBMK".