Forged In Black z albumem "Lightning In The Ashes". Kiedy premiera?

Pierwszy od czterech lat album Forged In Black zarejestrowano w Essex Recording Studio, gdzie za konsoletą zasiadł producent James Curtis-Thomas. Mastering w londyńskim studiu Abbey Road wykonał Christian Wright, fachowiec, z którego usług korzystali wcześniej m.in. Ed Sheeran, Franz Ferdinand i Blur. Okładkę zaprojektował ceniony szkocki artysta Dan Goldsworthy.

Nowa płyta Forged In Black, którego wokalistą jest muzyk o swojsko brzmiącym nazwisku Chris "Stoz" Storozynski, ujrzy światło dzienne 20 czerwca nakładem hiszpańskiej Fighter Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz drogą elektroniczną.

Następcę longplaya "Descent Of The Serpent" (2019 r.) pilotuje singel "Dusk Breather", który możecie sprawdzić poniżej:

Wideo FORGED IN BLACK - Dusk Breather [2023]

Forged In Black - szczegóły albumu "Lightning In The Ashes" (tracklista):

1. "Be One With Fire"

2. "Lightning In The Ashes"

3. "Dusk Breather"

4. "Dark Lord Requiem"

5. "War Torn Skull"

6. "Chains Of The Damned"

7. "Building A Beast"

8. "Brother's Keeper"

9. "Hellucinator"

10. "Detonation Ritual".