Foals: Dwie nowe płyty w 2019 r. Teledysk "Exits" z gwiazdorem serialu "Gra o tron"

Brytyjski zespół Foals zapowiedział na ten rok aż dwa albumy. W teledysku do piosenki "Exits", która promuje pierwsze wydawnictwo, wystąpił popularny aktor z serialu "Gra o tron" Isaac Hempstead Wright.

Znany z "Gry o Tron" aktor Isaac Hempstead Wright wystąpił w najnowszym teledysku grupy Foals /Alberto E. Rodriguez /Getty Images

Ostatnim albumem grupy Foals był wydany w 2015 r. "What Went Down". Po długiej przerwie zespół zapowiedział już nie jedną, a dwie płyty. Będzie to dwuczęściowy materiał "Everything Not Saved Will Be Lost". Część pierwszą zapowiada utwór "Exits" z teledyskiem, w którym główną rolę gra Bran Stark z "Gry o tron" - aktor Isaac Hempstead Wright. Występuje w nim również francuska aktorka Christa Théret.



Clip Foals Exits

Reklama

Sprawdź tekst utworu "Exits" w serwisie Teksciory.pl!

"Everything Not Saved Will Be Lost - Part 1" ukaże się 8 marca. W informacji prasowej możemy przeczytać: "tytuł jest ostrzeżeniem, iż wszystko, od ulotnego momentu inspiracji poprzez biologiczną różnorodność Ziemi może być bezpowrotnie usunięte".



"Świat nie jest już takim miejscem, jakim był kiedyś. Panuje ogromny brak przewidywalności, a problemy narastają. Jak mamy na to zareagować? I jaki jest sens reakcji jednostki na te wszystkie kłopoty?" - mówi wokalista i gitarzysta Yannis Philippakis.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu Foals podczas Open'er Festival 2016 Interia.tv

Jak sugeruje tytuł i wstępne informacje na temat albumu, tematyka poruszana na najnowszej płycie będzie bardzo poważna - zmiany klimatyczne, permanentna niepewność, ciągła inwigilacja tego, co robimy.



Całość będzie się składać z 20 utworów podanych w dwóch częściach. Druga spodziewana jest pod koniec roku.



Clip Foals What Went Down

"To dwie strony tego samego medalu. Można ich słuchać i delektować się nimi z osobna, ale obydwie części się uzupełniają" - mówi lider Yannis Philippakis.

"Teksty opowiadają o tym, co obecnie dzieje się na świecie. Jaki jest sens bycia muzykiem, jeśli nie można się jakoś zaangażować w te sprawy? Utwory są wołaniem o pomoc, niczym sygnał SOS albo białe flagi... każdy na swój sposób" - dodaje wokalista.

Wcześniejsze cztery płyty Foals odniosły duży sukces. Każda z nich pokryła się w Wielkiej Brytanii złotem. Utwory kapeli zostały odtworzone w serwisie Spotify ponad 500 mln razy.

Zdjęcie Grupa Foals ma na swoim koncie cztery albumy, które w Wielkiej Brytanii pokryły się złotem / Kevin Winter / Getty Images

Oto szczegóły płyty "Everything Not Saved Will Be Lost - Part 1":

1. "Moonlight"

2. "Exits"

3. "White Onions"

4. "In Degrees"

5. "Syrups"

6. "On The Luna"

7. "Cafe D'Athens"

8. "Surf Pt.1"

9. "Sunday"

10. "I'm Done With The World (& It’s Done With Me)".