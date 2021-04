Flotsam And Jetsam podkręcają agresję na nowej płycie "Blood In The Water"

Niestrudzeni power / thrashmetalowcy z amerykańskiej formacji Flotsam And Jetsam wydadzą na początku czerwca nowy longplay.

Reklama

Grupa Flotsam And Jetsam zarejestrowała nowy materiał /materiały prasowe

"Blood In The Water", 15. album studyjny Flotsam And Jetsam, którego początki sięgają pierwszej połowy lat 80., zmiksował i poddał masteringowi ceniony duński fachowiec Jacob Hansen.

Reklama

Nowa płyta zespołu rodem z Phoenix w stanie Arizona będzie zarazem pierwszą z udziałem basisty Billa Bodily'ego, który zastąpił na tej pozycji Michaela Spencera.

"Praca nad następcą 'The End Of Chaos' (2019 r.) wymagała od nas sporego wysiłku. Nowy materiał jest bardzo ciężki; podkręciliśmy na nim agresję, acz bez uszczerbku dla innych elementów" - zapewnili członkowie Flotsam And Jetsam.

Longplay "Blood In The Water" trafi do sprzedaży 4 czerwca nakładem niemieckiej AFM Records (CD, na winylu).

Przypomnijmy, że Flotsam And Jetsam - wraz z Phil Campbell and the Bastard Sons - wystąpią 2 lutego 2022 roku w warszawskim klubie Progresja u boku legendarnego Accept.

Pamiętacie jeszcze "Saturday Night's All Right For Fighting" Eltona Johna w wykonaniu Flotsam And Jetsam z końca lat 80.? Jeśli nie, zobaczcie poniższy teledysk z zamierzchłych czasów:

Clip Saturday nights alright for fighting

Oto program albumu "Blood In The Water":

1. "Blood In The Water"

2. "Burn The Sky"

3. "Brace For Impact"

4. "A Place To Die"

5. "The Walls"

6. "Cry For The Dead"

7. "The Wicked Hour"

8. "Too Many Lives"

9. "Grey Dragon"

10. "Reaggression"

11. "Undone"

12. "Seven Seconds 'Til The End Of The World".