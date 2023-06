Fleshvessel: Debiutancki album "Yearning: Promethean Fates Sealed" nagrany

Debiutancki longplay awangardowych, progresywnych (death)metalowców z Chicago trafi do sprzedaży 28 lipca w barwach włoskiej I, Voidhanger Records (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo). "Yearning: Promethean Fates Sealed" zmiksował Alexander Torres, gitarzysta Fleshvessel. Autorem okładki jest Meksykanin Carlos Agraz / The Art Of Asty.



Tyleż ekstremalna, co eksperymentalna, bogata w warstwie instrumentalnej twórczość Amerykanów powinna przypaść do gustu zarówno fanom Phlebotomized, Demilich i Nocturnus, jak i miłośnikom Kayo Dot czy Van Der Graaf Generator.

Singel "The Void Chamber" Fleshvessel możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Fleshvessel - The Void Chamber (Single 2022)

Na płycie "Yearning: Promethean Fates Sealed" znajdziemy siedem utworów. Oto ich lista:

1. "Winter Came Early"

2. "Promethean - Vignette I"

3. "A Stain"

4. "Fates - Vignette II"

5. "The Void Chamber"

6. "Yearning - Vignette III"

7. "Eyes Yet To Open".