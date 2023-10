Pierwszy od czterech lat album heavy / powermetalowej grupy pod wodzą uznanego greckiego gitarzysty Gusa G., byłego muzyka m.in. Ozzy'ego Osbourne'a i Dream Evil, powstał pod okiem amerykańskiego basisty i producenta Dennisa Warda, który zajął się także miksem i masteringiem. Autorem okładki 10. płyty w 25-letniej karierze Firewind jest ceniony rumuński artysta Costin Chioreanu.



Na "Stand United" znajdziemy dziewięć autorskich kompozycji oraz "Talking In Your Sleep", przeróbkę pop / rockowego przeboju z lat 80. z repertuaru amerykańskiej grupy The Romantics.



Nowy album Firewind ujrzy światło dzienne 1 marca 2024 roku nakładem niemieckiej AFM Records (CD, na winylu, cyfrowo oraz w kolekcjonerskich zestawach).



Dodajmy, że 1 września grupa wydała koncertowy materiał "Still Raging: Live At Principal Club Theater", zarejestrowany 1 października 2022 roku w Salonikach, gdzie powstał Firewind.



Pod koniec lutego Firewind wyruszą w europejską "Masters Of Fire Tour 2024" w towarzystwie niemieckiej formacji Masterplan. W jej ramach zobaczymy ich 15 marca 2024 roku w Lublinie (Studio im. Budki Suflera) i dzień później w Zabrzu (CK Wiatrak).



Płytę "Stand United" pilotuje właśnie wypuszczony singel "Salvation Day". Powstały do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Firewind Salvation Day

Na płycie "Stand United" usłyszymy 10 utworów. Oto ich lista:



1. "Salvation Day"

2. "Stand United"

3. "Destiny Is Calling"

4. "The Power Lies Within"

5. "Come Undone"

6. "Fallen Angel"

7. "Chains"

8. "Land Of Chaos"

9. "Talking In Your Sleep"

10. "Days Of Grace".