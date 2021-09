Film biograficzny o Whitney Houston niedługo w kinach. Kiedy premiera "I Wanna Dance With Somebody"?

Studio Sony Pictures ogłosiło właśnie datę premiery biograficznego filmu o Whitney Houston zatytułowanego "I Wanna Dance With Somebody". Trafi on do kin 23 grudnia 2022 roku. Na przełomie listopada i grudnia do kin trafiają zwykle tytuły, z którymi ich twórcy wiążą nadzieję na prestiżowe nagrody filmowe, można więc powiedzieć, że studio Sony Pictures zaczęło przygotowania do przyszłorocznego sezonu oscarowego.

Whitney Houston zmarła w 2012 roku /Kevork Djansezian /Getty Images