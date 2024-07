Santander Letnie Brzmienia to wakacyjna trasa koncertowa, która przyciąga pod sceny tłumy widzów. To dopiero druga edycja festiwalu w takim formacie, a już cieszy się on ogromną popularnością i renomą. Organizatorzy zapewniają bowiem rozrywkę na najwyższym poziomie - na uczestników czekają koncerty topowych polskich artystów, rozłożone na dwie sceny, a także projekt specjalny Babie Lato, oparty na wyjątkowym kobiecym kolektywie. Przedsięwzięciu temu przewodniczy Brodka, która zaprosiła do współpracy Rosalie oraz Margaret.