Festiwal Woodstock świętuje 50-lecie. Nowa edycja w 2019 r.

W dniach 16-18 sierpnia 2019 r. ma odbyć się nowa edycja legendarnego Festiwalu Woodstock.

Fani w drodze na Woodstock 1969 /Hulton Archive /Getty Images

Bethel Woods Music and Culture Festival zostanie zorganizowany w tym samym miejscu co legendarny Woodstock.

Reklama

Nowa edycja odbędzie się 50 lat po oryginalnym festiwalu, który przeszedł do historii muzyki.

Na razie nie jest znana jeszcze obsada "złotego jubileuszu". Organizatorzy zapowiadają "ponadpokoleniowe wydarzenie", które obejmie m.in. koncerty "znaczących artystów" łączących gatunki i dekady.

"50 lat temu ludzie pokojowo zebrali się w tym miejscu, by zmienić świat za sprawą muzyki" - mówi Darlene Fedun, szefowa Bethel Woods.



W 1969 r. dla wielotysięcznej publiczności na farmie należącej do Maxa Yasgura wystąpili m.in. Joan Baez, Santana, Janis Joplin, The Grateful Dead, The Who i Jimi Hendrix.

25 lat później w Saugerties w stanie Nowy Jork odbył się koncert upamiętniający pierwszy Woodstock. Na scenie zaprezentowali się wówczas m.in. Metallica, Nine Inch Nails, Aerosmith, Bob Dylan i Sheryl Crow.