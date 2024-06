Pierwszy dzień 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu rozpoczął konkurs Premiery, w którym tradycyjnie pojawiło się 10 wykonawców. Byli to: Alicja Szemplińska ("Spokojnie Panowie"), Lanberry ("Co ja robię tu"), Józefina & Skubas ("Gdy jest brzydko"), Łukasz Drapała ("Nie będziesz sama"), Piotr Cugowski ("Cisza przed burzą"), Zabłocki Osobiście & Czesław Mozil ("Ławeczka"), Monika Lewczuk ("Lekko"), Marcin Sójka ("Dom z piasku"), Tatiana Okupnik ("Wracam"), Jan Górka ("No powiedz mi") - laureat programu "The Voice of Poland".

Reklama

Nagrody zebrali Zabłocki Osobiście i Czesław Mozil (Karolinka w głosowaniu publiczności), Józefina i Skubas (nagroda jury, statuetka ZAiKS za tekst), Piotr Cugowski i Jarek Chilkiewicz (statuetka ZAiKS za muzykę).

Festiwal w Opolu. Łukasz Drapała z piosenką dla żony

Utworem "Nie będziesz sama" ( sprawdź! ) na własny rachunek przypomniał się telewizyjnej publiczności Łukasz Drapała, laureat drugiego miejsca w "The Voice of Poland" w 2022 r. (do finału dotarł pod skrzydłami Lanberry). Wokalista piosenkę zadedykował swojej żonie Monice, która towarzyszy mu także jako menedżerka.

- Wśród artystów nie panuje nastrój konkurencyjny - podkreślał jeszcze przed występem Łukasz Drapała w rozmowie z Interią.

- Jestem tutaj, by sprawiać państwu przyjemność - dodał.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łukasz Drapała o utworze dla żony i zamieszaniu wokół Dżemu INTERIA.PL

Łukasz Drapała na początku lutego ogłosił, że po 13 latach (z krótką przerwą) rozstaje się z rockową grupą Chemia ( sprawdź! ). 42-letni wokalista zdecydował na razie skupić się na swojej solowej działalności, w której stawia na "mieszanie gatunków, eksperymenty, zaskakiwanie słuchaczy, ale najbardziej - romans z mainstreamem".

Clip Łukasz Drapała Nie będziesz sama

W "The Voice of Poland" wszyscy go chcieli, w "Mam talent" podbił serce Agnieszki Chylińskiej

W 2022 r. pokazał się szerokiej publiczności w 13. edycji "The Voice of Poland". W show TVP podbił serca wszystkich trenerów - ostatecznie wybrał Lanberry i pod jej skrzydłami dotarł do ścisłego finału, gdzie zajął drugie miejsce.



To nie była jego pierwsza przygoda z programami typu talent show. Wcześniej próbował swoich sił w "Mam Talent", gdzie zachwycił jurorów i publiczność. Agnieszka Chylińska uznała, że niezręcznie jest oceniać Drapałę, jako artystę tej klasy.

Jego pojawienie się w "The Voice of Poland" wywołało niemałe zdziwienie. Część widzów była zaskoczona, że tak doświadczony wokalista próbuje sił w takim programie. Inni nie do końca byli przekonani, że Drapała powinien brać udział w talent show, skoro ma już za sobą lata kariery.

"Do tej pory reprezentowałem niszę rockową, bluesową i przyszedłem tutaj, dlatego, że tego potrzebuję, mimo tych wszystkich demonów, które pojawiają się wokół. Niektóre komentarze twierdzą, że jestem trochę za stary, albo że mam za dużo płyt na koncie. Nie, proszę państwo, to tak nie wygląda. Gdyby wszystko było cudownie, to by mnie tutaj nie było" - opowiadał wokalista w TVP.

Ostatecznie uznawany za jednego z faworytów zajął drugie miejsce w finale. Widzowie postawili na Dominika Dudka z drużyny Tomsona i Barona.

"Miałem apetyt na wszystko w tym programie i to starałem się komunikować wprost, ale gdyby nie ten apetyt, nie byłoby nawet drugiego miejsca. Jestem mega dumny, że udało się dotrzeć do finałowej dwójki. Myślę, że to jest zwycięstwo" - wyjaśniał w rozmowie z Jastrząb Post.

Kim jest Łukasz Drapała?

Łukasz Drapała śpiewał też w projekcie gitarzysty Kuby Płucisza, pierwszego lidera zespołu IRA.

Poprzednikiem wokalisty w Chemii był wspierający w chórkach Patrycję Markowską Marcin Koczot, z którym zespół nagrała debiutancki album "Dobra Chemia" (2010). Po jego odejściu i zastąpieniu przez Łukasza Drapałę grupa wydała reedycję debiutu pod tytułem "O2", na której utwory w wersjach polskich i angielskich zaśpiewał już nowy wokalista.

Z Drapałą w składzie zespół wydał EP-kę "In the Eye" (2012), płyty "The One Inside" (2013) i "Let Me" (2015). Jesienią 2016 r. pojawił się komunikat, że Chemia czasowo zawiesza działalność.

Spowodowane było to odejściem Łukasza Drapały (skupił się na swoim projekcie Chevy) i zmianą zasad współpracy z gitarzystą Maciejem Mąką (m.in. Agnieszka Chylińska, Maciej Balcar). Następcą Drapały został Mariusz "Mario" Dyba, znany telewizyjnej publiczności z m.in. "The Voice of Poland" i "Must Be The Music", który wówczas pojawił się w "Idolu". Ostatecznie Dyba wygrał muzyczny program Polsatu.

W marcu 2018 r. Drapała ostatecznie powrócił do zespołu Chemia, równocześnie działając pod szyldem Łukasz Drapała & Chevy. Z tym drugim projektem w 2019 r. wydał debiutancki album "Potwory". Dwa lata później pojawiła się płyta "40/70 Gintrowski".

Sprawdź tekst utworu "Nienawidzę" w serwisie Tekściory.pl!

W 2022 r. Chemia wypuściła płytę "Something To Believe In". Za brzmienie albumu odpowiada producent Andy Taylor, gitarzysta i kompozytor znany ze współpracy z Duran Duran, The Almighty, Robertem Palmerem i Rodem Stewartem. Taylor jest również autorem wszystkich znajdujących się na krążku tekstów.