Festiwal w Opolu 2022: Relacja z koncertu "Od Opola do Opola. Największe Gwiazdy! Legendarne Przeboje!"

Przypomnijmy, że ubiegłoroczny festiwal w Opolu odbył się w dniach 3-6 września 2021. W tym roku organizatorzy postanowili przywrócić termin przed wakacjami - 17-21 czerwca.

Festiwal rozpoczął się koncertem w TVP1 "Od Opola do Opola. Wielkie Gwiazdy! Legendarne Przeboje". To przegląd muzycznych wydarzeń minionego roku. Jeszcze przed festiwalem Marek Sierocki zapowiadał, że "w tym roku wiele się działo, przede wszystkim w Telewizji Polskiej".

"Były eliminacje do Eurowizji, które wygrał Krystian Ochman, wcześniej Eurowizja Junior, koncerty wakacyjne oraz koncert sylwestrowy" - wymieniał. Zwrócił też uwagę na formaty muzyczne TVP - "The Voice Kids", "The Voice of Poland" i "The Voice Senior".

Krystyna Giżowska i Andrzej Rybiński podczas pierwszego dnia Festiwalu w Opolu

Podczas gali uhonorowani zostaną także najważniejsi i najbardziej twórczy artyści minionego roku, a widzowie usłyszą największe przeboje. Podczas koncertu nie zabraknie prezentacji archiwalnych materiałów, wzruszeń i wspomnień. Koncert prowadzą Małgorzata Tomaszewska, Tomasz Kammel oraz Marek Sierocki.



Pierwsi na scenie pojawili się Krystyna Giżowska, Andrzej Rybiński i Danuta Błażejczyk oraz zwycięzca "The Voice Senior" Krzysztof Prusik. Doświadczeni wokaliści zaśpiewali utwór "Tak bardzo wierzę w nas" w hołdzie Zbigniewowi Wodeckiemu.



Następnie na scenie pojawiła się Justyna Steczkowska, która w Opolu będzie świętować 50. urodziny i wykonała utwór "Oko za oko" w mocno latynoskim klimacie. Przeboje "Napisz proszę" oraz "Bądź gotowy dziś do drogi" wykonała natomiast Halina Frąckowiak.



Sławomir, Kajra i Nowy Vox oddali hołd zmarłemu w lutym tego roku Witoldowi Pasztowi piosenkami "Magdaleno" oraz "Rycz mała rycz". "Wielkie brawa, aby Witek usłyszał na górze" - podsumował Tomasz Kammel.



Na scenie pojawiły się też córki Witolda Paszta, Aleksandra i Natalia. "Emocje są obezwładniające. Jesteśmy niezwykle wzruszone, że możemy być państwa, choć wolałybyśmy, żeby był z nami tata. Na szczęście zostają z nami piosenki" - powiedziały ze sceny.

Po pożegnaniu Sławomira i Kajry, medley swojej twórczości przedstawiła Ania Wyszkoni. Widzowie TVP usłyszeli piosenki "Agnieszka", "Biegnij przed siebie", "Czy ten pan i pani", "Nie chcę cię obchodzić" oraz "Oczy szeroko zamknięte".

Po jej występie Sławek Uniatowski wykonał utwór Macieja Kossowskiego "To była blondynka", natomiast imprezowy hit Krzysztofa Krawczyka "Zabawa w stylu folk" wykonali Karolina Stanisławczyk, Staszek Karpiel-Bułecka oraz Maja Hyży, która na scenie pojawiła się w zaawansowanej ciąży.