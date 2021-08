Festiwal Piękna 2021 w Polsacie. Miss Polski, Miss Supranational i Mister Supranational. Kto wystąpi na galach? [TRANSMISJA, PROGRAM]

W ramach Festiwalu Piękna 2021 w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu odbędą się trzy uroczyste gale: Miss Polski, Miss Supranational i Mister Supranational.

Nie tylko poznamy dwie najpiękniejsze kobiety i najprzystojniejszego mężczyznę, ale także zobaczymy gorące występy muzyczne.

Miss Polski 2021 - kto wystąpi?

Gwiazdami piątkowej gali Miss Polski (początek godz. 20) będą Kayah i Viki Gabor, które podbiły sieć wspólnym przebojem "Ramię w ramię" (ponad 48 mln odsłon).

Na scenie pojawią się także Ania Karwan i Nick Sinckler, którego widzowie Polsatu mogą pamiętać jako jednego z jurorów programu "Śpiewajmy razem. All Together Now". Pochodzący z USA wokalista (od 2007 r. na stałe mieszka w Polsce) również ma na koncie duet z Kayah - "Kochaj różnym być".

Z kolei Ania Karwan dała się poznać szerszej publiczności w "The Voice of Poland" (finał siódmej edycji). W 2019 r. wypuściła swój autorski debiut wyprodukowany przez Bogdana Kondrackiego, mającego na koncie sukcesy m.in. Dawida Podsiadły i Moniki Brodki. Płyta "Ania Karwan" zdobyła nominację do Fryderyków.

W 2020 r. wzięła udział w programie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami", w którym w parze z Janem Klimentem zajęła piąte miejsce.

Miss Supranational - kto wystąpi?

Wyborom najpiękniejszej kobiety świata (sobota, godz. 20) będą towarzyszyły występny takich wokalistek, jak Kasia Moś, Alicja Szemplińska, Karolina Leszko i Sabina Jeszka (te dwie ostatnie to gwiazdy wielkiej czwórki programu "The Four. Bitwa o sławę"). Wokalistki wspólnie otworzą galę i wykonają medley wielkich przebojów Beyonce, Alicii Keys oraz Whitney Houston zatytułowany "Eksplozja kobiecości".

Mister Supranational - kto wystąpi?

Na zakończenie Festiwalu Piękna 2021 odbędzie się gala Mister Supranational (niedziela, godz. 15). O oprawę muzyczną tego dnia zadbają DJ Jovani, Lanberry, Rodrigo Massa i Mateusz Ziółko.

Wszystkie trzy gale będą transmitowane na żywo przez Telewizję Polsat.

