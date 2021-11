Farmaceutka wydała płytę. Premiera debiutanckiego albumu B6

Eklektyczne rozwiązania budują pop-rockowy styl grupy B6, która lubi romansować z innymi gatunkami. Warstwa tekstowa malowana jest kolażem emocji, w odpowiedzi na nie wyrozumiałą rzeczywistość. Martyna Sabak z zawodu jest farmaceutką i dba o odpowiednie stężenie witaminy B6 w ludzkich organizmach.

Tytułowe "Smugi" to ślady, jakie pozostawia po sobie człowiek. To wybory, emocje i przeżycia, które budują naszą drogę. Jest to sentymentalna podróż muzyczna łącząca eklektyczne rozwiązania budujące szlachetny pop-rockowy styl, romansujący z innymi gatunkami.

Reklama

Clip Moje ciało

Gitarowe brzmienia, futurystyczne synthy, głęboka, piaskowa barwa wokalu to pigułka B6. Warstwa tekstowa malowana jest kolażem emocji, w odpowiedzi na niewyrozumiałą rzeczywistość.

Ta płyta jest zamknięciem określonego rozdziału i świadomą decyzją o wejściu w kolejny etap. Jest to sentymentalna podróż muzyczna łącząca elementy szlachetnego popu i rockowego pazura. Futurystyczne synthy w kontraście z brzmieniami lat 1990/2000.

Album "Smugi" dostępny jest już we wszystkich serwisach streamingowych.