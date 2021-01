Eyehategod: Szczegóły premiery albumu "A History Of Nomadic Behavior"

Poznaliśmy szczegóły premiery nowego materiału Amerykanów z Eyehategod.

Mike IX Williams stoi na czele grupy Eyehategod /Gary Miller /Getty Images

Płytę "A History Of Nomadic Behavior", wyprodukowaną przez muzyków Eyehategod, Sanforda Parkera (Yob, Voivod) i Jamesa Whittena (Thou, High On Fire; także miks), zarejestrowano w studiach High Tower Recording i Hypercube.

"Choć nie jesteśmy upolitycznionym zespołem, nie sposób było przejść obojętnie nad wydarzeniami minionego roku. Podczas nagrań rozmyślałem sporo o ludzkiej głupocie i całkowitym podziale Ameryki, który dokonał się za sprawą ludzi odpornych na wiedzę i ślepo podążających za kłamcami i niedorzecznymi ideologiami. Część z tych emocji mogła znaleźć swe ujście w utworach, ale najczęściej podświadomie" - powiedział Mike IX Williams, wokalista Eyehategod.



Okładkę pierwszego od siedmiu lat albumu pionierów sludge metalu z Luizjany zaprojektowali Mike IX Williams oraz Gary Mader, basista Eyehategod.

"A History Of Nomadic Behavior" będzie mieć swą premierę 12 marca nakładem Century Media Records.



Nowy longplay formacji z Nowego Orleanu promuje opublikowany właśnie, drugi singel "Fake What's Yours". Możecie go posłuchać poniżej:

Clip Eyehategod Fake What's Yours (VISUALIZER)

Sprawdźcie także wypuszczony na początku grudnia 2020 roku numer "High Risk Trigger" Eyehategod:

Clip Eyehategod High Risk Trigger (VISUALIZER)

Oto program albumu "A History Of Nomadic Behavior":



1. "Built Beneath The Lies"

2. "The Outer Banks"

3. "Fake What's Yours"

4. "Three Black Eyes"

5. "Current Situation"

6. "High Risk Trigger"

7. "Anemic Robotic"

8. "The Day Felt Wrong"

9. "The Trial Of Johnny Cancer"

10. "Smoker's Place"

11. "Circle Of Nerves"

12. "Every Thing, Every Day".