"Extreme Power Metal" od Dragonforce [nowa płyta]

Pod koniec września do sprzedaży trafi "Extreme Power Metal", ósma płyta londyńskiej grupy Dragonforce.

Dragonforce w akcji /Frank Hoensch/Redferns /Getty Images

Tym razem produkcja nowego albumu Dragonforce odbyła się w Los Angeles, gdzie w studiu Mix Unlimited zasiadł Damien Rainauld.



Reklama

Autorem okładki jest francuski artysta Stan-W Decker.

"Album ten ponownie łączy w sobie to, co najlepsze w Dragonforce, w jeszcze bardziej potężny, epicki sposób, niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział Herman Li, gitarzysta Dragonforce.



Po zeszłorocznym rozsianiu się z Vadimem Pruzhanovem, na klawiszach zagrał sesyjnie Coen Janssen z holenderskiej Epiki. W zespole nie ma już też basisty Frederika Leclercqa, którego na koncertach zastępuje obecnie Steve T.



Datę premiery płyty "Extreme Power Metal" wyznaczono na 27 września pod banderą hamburskiej earMUSIC.



Nowy longplay Dragonforce promują single "Highway To Oblivion" i właśnie opublikowany "Heart Demolition". Teledysk do tego drugiego możecie zobaczyć poniżej:

Clip Dragonforce Heart Demolition

Oto lista utworów albumu "Extreme Power Metal":



1. "Highway To Oblivion"

2. "Cosmic Power Of The Infinite Shred Machine"

3. "The Last Dragonborn"

4. "Heart Demolition"

5. "Troopers Of The Stars"

6. "Razorblade Meltdown"

7. "Strangers"

8. "In A Skyforged Dream"

9. "Remembrance Day"

10. "My Heart Will Go On".