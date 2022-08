Exhumed po nagraniach albumu "To The Dead"

"To The Dead" będzie już 10. longplayem w karierze podopiecznych filadelfijskiej Relapse Records, których początki sięgają roku 1990. Poza aktualnym składem zespołu, w skomponowanie nowego materiału zaangażowani byli również Mike Beams, Leon del Muerte, Matt Widener i Bud Burke, czyli czterej byli członkowie Exhumed.



Nowa płyta kwartetu z San Jose będzie mieć swą premierę 21 października. "To The Dead" dostępny będzie w wersji CD, na kasecie i winylu oraz drogą elektroniczną.



Z właśnie opublikowanym teledyskiem do premierowej kompozycji "Drained Of Color" Exhumed możecie się zapoznać poniżej:

Clip Exhumed Drained of Color



Exhumed - szczegóły albumu "To The Dead" (tracklista):

1. "Putrescine And Cadaverine"

2. "Drained Of Color"

3. "Carbonized"

4. "Rank And Defiled"

5. "Lurid, Shocking, And Vile"

6. "Undertaking The Overkilled"

7. "Nerotica"

8. "No Headstone Unturned"

9. "Defecated"

10. "Disgusted".