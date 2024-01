"Defectum Omnium" (z łac. porażka wszystkich), czwarty longplay Exhorder , zarejestrowano m.in. w Fat Track Studio w Cincinnati w stanie Ohio pod okiem Roba Nadlera. Za produkcję następcy powrotnego albumu "Mourn The Southern Skies" z 2019 roku odpowiadał Szwed Jens Borgen. Autorem okładki jest ceniony amerykański artysta Travis Smith.



Jak ujawnił Kyle Thomas, grający na gitarze wokalista i lider Exhorder, w jednym z utworów usłyszymy Ricka Wartella i Bruce'a Franklina, gitarzystów chicagowskiego Trouble. "Defectum Omnium" będzie zarazem pierwszą płytą grupy z udziałem Pata O'Briena, byłego gitarzysty Cannibal Corpse i Nevermore, który figuruje w koncertowym składzie Exhorder od 2022 roku.

Czwarty album pionierów zorientowanego na groove thrash metalu będzie mieć swą premierę 8 marca w barwach niemieckiej Nuclear Blast Records (m.in. CD, cyfrowo oraz jako dwupłytowy album winylowy).



Nowe dokonanie formacji z Luizjany pilotuje już singel "Year Of The Goat" ( sprawdź! ). Nakręcony do niego wideoklip możecie zobaczyć poniżej:

Clip Exhorder Year Of The Goat

Exhorder - szczegóły albumu "Defectum Omnium" (tracklista):

1. "Wrath Of Prophecies"

2. "Under The Gaslight"

3. "Forever And Beyond Despair"

4. "The Tale Of Unsound Minds"

5. "Divide And Conquer"

6. "Year Of The Goat"

7. "Taken By Flames"

8. "Defectum Omnium / Stolen Hope"

9. "Three Stages Of Truth / Lacing The Well"

10. "Sedition"

11. "Desensitized"

12. "Your Six".