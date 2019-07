Powrotny album Exhorder gotowy

”Mourn The Southern Skies” – tak brzmieć będzie tytuł pierwszej od 27 lat płyty Exhorder.

Exhorder przygotowali nową płytę /Dante Torrieri /

Trzeci album grupy z Nowego Orleanu nagrano w studiu OCD Recording And Production pod okiem Duane’a Simoneaux. Za miks i mastering odpowiadał szwedzki fachowiec Jens Bogren (Amon Amarth, Opeth, Sepultura) ze studia Fascination Street.

W aktualnym składzie Exhorder figurują dwaj współzałożyciele zespołu, czyli gitarzysta Vinnie La Bella i wokalista Kyle Thomas, a także basista Jason Viebrooks (także w Heathen, eks-Grip Inc.), gitarzysta Marzi Montazeri (Philip H. Anselmo & The Illegals, eks-Superjoint Ritual) oraz perkusista (Forbidden).

Nowy longplay thrashmetalowców z Luizjany trafi na rynek 20 września nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records.

Wyjaśnijmy, że dwie pierwsze płyty Exhorder z początku lat 90. ("Slaughter In The Vatican" i "The Law") dały zdaniem wielu początek thrash metalowi zorientowanemu na groove, który na całym świecie spopularyzowali ich ziomkowie z Pantery.

Powrotny materiał Exhorder promuje singel "My Time". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Oto program albumu “Mourn The Southern Skies":

1. "My Time"

2. "Asunder"

3. "Hallowed Sounds"

4. "Beware The Wolf"

5. "Yesterday's Bones"

6. "All She Wrote"

7. "Rumination"

8. "The Arms Of Man"

9. "Ripping Flesh"

10. "Mourn The Southern Skies".